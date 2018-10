MotoGP | GP Japón Jorge Lorenzo: «No sé lo que va a pasar en los seis días que quedan para Australia» Jorge Lorenzo, en el circuito de Motegi. / Efe Tras probarse dos vueltas en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón, el piloto mallorquín decidió no continuar BORJA GONZÁLEZ Motegi (Japón) Viernes, 19 octubre 2018, 11:17

Se confirmaron los peores presagios para Jorge Lorenzo: después de probarse dos vueltas en el primer entrenamiento libre del Gran Premio de Japón, el piloto mallorquín decidió no continuar. Ahora tiene seis días hasta la próxima prueba, la de Australia, con su debut con Honda en el horizonte.

¿Cómo se encuentra y qué ha pasado?

Estoy triste, pero ya lo estaba ayer y los últimos dos días, porque sabía que iba a ser muy complicado participar en este gran premio, yendo rápido, cómodo y seguro. Y así ha sido. Lo que esperaba se ha cumplido e incluso me he visto un poco peor de lo esperado. No he podido apoyar ni un diez por ciento en las frenadas la mano izquierda. Las curvas de izquierdas y los cambios de dirección eran las peores zonas del circuito para mí. Yendo tan lento, tan incómodo e inseguro en la moto, no tenía sentido seguir.

¿Y ahora cuál es el plan? Hay dos carreras seguidas después de esta que ya se pierde y en el horizonte está el primer test con la Honda el 20 de noviembre…

Bueno, hemos tenido esta mala suerte de lesionarnos cuando venían tres o cuatro carreras seguidas y es así. A veces sucede y no se puede cambiar. Hay que encontrar las soluciones más inteligentes posibles y que no afecten a mi condición, sobre todo a corto plazo, pero también a medio plazo.

¿Sabe si volverá a casa para operarse o si se queda?

He estado hablando con mi doctora de confianza y no cambia mucho el volver a casa o quedarnos aquí en el proceso de la recuperación. Es más, si vuelves a casa son más horas de avión y eso sí que ralentiza la recuperación. No hay máquinas mejores de las que ya tenemos aquí para acelerar ese proceso de recuperación. Se acelerará, más que nada, con el mismo cuerpo y con el tiempo. Aunque no queremos que sea así, será largo. Es una lesión que, si no está desplazada y se opera, tarda su tiempo en soldar.

¿Repetirá procedimiento para Australia?

No sé lo que va a pasar en seis días. Si en catorce días no ha recuperado mucho, en seis días será complicado que lo haga. Seguramente irá a mejor y cada día mejorará un pequeño tanto por ciento, pero no me quiero precipitar. Tenemos que hacer otra resonancia magnética y ver qué consejos nos dan todos los doctores, tanto los de la clínica como los de confianza de Ducati como la mía de confianza y, a partir de ahí, tomar una decisión. Tampoco hay muchas, hay que tener paciencia y esperar a que el cuerpo humano haga su trabajo.

«La operación no está descartada, porque se tienen que ver todavía tendones y ligamentos, pero la verdad es que es una fisura bastante larga y si no está desplazada no se opera»

¿La operación está totalmente descartada?

Descartada no está, porque se tienen que ver todavía tendones, ligamentos y etcétera, pero una fractura así, que parecía incompleta y no se sabe si es completa o qué es, pero la verdad es que es una fisura bastante larga y si no está desplazada no se opera. Nos ha tocado en tres carreras seguidas y, si me hubiera operado, quizás estaría un pelín mejor en Australia y en Malasia, pero ahora es demasiado tarde porque la lesión ya está soldándose.

¿Ha fallado algo médicamente hablando? Es extraño que en un principio no se detectara algo así y que ya le ha costado dos carreras y puede que también la de Australia…

(Suspira). Lo único que puedo decir es que en Tailandia, si no me sigo quejando de que me duele, no hubiésemos hecho el escáner. Eso sí que es verdad. A partir de ahí, hemos hecho lo que hemos pensado que era lo mejor y, para no perder la forma, hice algunos ejercicios que no sé si han ralentizado la recuperación. Creo que no la han empeorado, pero quizá podía haber esperado un poco más a hacerlos y así no hubiese ralentizado la recuperación, aunque hubiese llegado aquí igualmente con pocas posibilidades de correr.