El último acelerón de Jorge Martín por el título

Pecco Bagnaia ganó el Gran Premio de Malasia, pero el triunfador fue Jorge Martín. El madrileño sumó 32 puntos (victoria al sprint y segundo en carrera) frente a los 25 de su rival, ampliando su diferencia en un fin de semana que, en teoría, ... era para minimizar daños. Y, lo más importante, puso otra equis en un calendario donde ya solo queda una fecha por disputarse.

Los 24 puntos de ventaja con los que Martín se presentará dentro de dos semanas en el Circuit Barcelona-Catalunya (sustituto no oficial del GP de Valencia) son tres más que los que hace un año tenía Bagnaia en el Ricardo Tormo de Cheste. Entonces parecía misión imposible para el español, que fue capaz de mantener vivía la llama hasta la carrera del domingo, tras vencer en el sprint. Ahora, lo que pretende el líder de MotoGP es sentenciar el título el sábado y tiene varias combinaciones para conseguirlo. Si gana, automáticamente es campeón haga lo que haga el italiano; si no, tendría que sacar dos puntos más que su rival y aventajarle al menos en 26 antes del domingo, ya que, a igualdad de puntos, el vigente campeón retendría su corona por tener un mayor número de victorias.

«Creo que ha llegado el momento de pensar en matemáticas», comentaba el piloto español tras la carrera de Malasia, donde ambos protagonizaron un intenso duelo en las tres primeras vueltas, antes de que Martín diese por buena la segunda posición. «Ha llegado el momento de ser listos. No quiero cambiar nada de mi método de trabajo ni la estrategia del viernes y el sábado. Estoy corriendo muy inteligente, y aunque hoy lo he dado todo, no por el show, obviamente, sino porque quería ganar, he sabido cuándo parar y cuándo conformarme con un segundo».

Los sábados de Martín

El sprint de Montmeló puede ser decisivo para el título y ese es, precisamente, el terreno favorito del de San Sebastián de los Reyes. Su liderato se cimenta sobre su autoridad los sábados y su constancia los domingos. Los números no engañan, Jorge Martín ha sumado 164 puntos en los sprint, por los 116 de Bagnaia; mientras que en las carreras de domingo el italiano supera al español por 345 frente a 321. Más números, el líder de MotoGP ha ganado siete sprint y 'solo' tres carreras; mientras que su rival tiene seis y diez victorias, respectivamente.

Las cifras de Bagnaia son estratosféricas en cuanto a victorias, especialmente en carreras largas, donde se pueden ponderar sus resultados con los del pasado. Solo cinco pilotos en la historia habían logrado al menos diez victorias en una temporada, todos leyendas del motociclismo: Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner y Marc Márquez. Y, por supuesto, todos fueron campeones el año que lo lograron.

«Me siento muy, muy orgulloso por ello, pero tengo un récord adicional: ganar diez carreras en una temporada sin ser el líder del campeonato. Ese es también un gran récord», comentaba en tono irónico Bagnaia cuando le daban este dato en rueda de prensa, al tiempo que trataba de explicar esa diferencia de rendimiento los sábados y los domingos. «Cuando hago las carreras del domingo siento que lo puedo hacer mejor desde el principio. Mi problema es en el sprint. No soy capaz de seguir a nadie de cerca».

Evidentemente, hasta el año pasado no existía el formato sprint, que desvirtúa, en parte, las comparaciones. Pero lo que siempre está claro es que la regularidad da campeonatos, y lo que más está haciendo la diferencia este año son las segundas posiciones, donde arrasa claramente Martín (16-2). «Yo le ayudaría a ganar la número 11 si hace falta, con tal de que yo me quede a rueda. Lo importante es el objetivo final. Él está en otro momento. Lleva seis años en MotoGP, está en un equipo oficial y tiene todo un entorno preparado para ganar; yo tengo un equipo de doce personas que peleamos contra el mundo, y creo que lo que estamos logrando», se reivindicaba el piloto de San Sebastián de los Reyes, que se siente más preparado que el año pasado para ganar el campeonato.

La explosividad de Jorge Martín en las primeras vueltas juega a su favor en este tipo de carreras cortas, con la mitad de los giros y donde la posición de la parrilla es más importante. Es el piloto que más poles ha hecho y en los primeros giros siempre tiene un punto más con neumáticos nuevos. Los sábados son su día y el próximo 16 de noviembre en Montmeló puede ser el mejor sábado de su vida si consigue sentenciar el ansiado título de MotoGP.