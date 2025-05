La redención de Maverick Viñales

La carrera deportiva de Maverick Viñales ha sido una montaña rusa desde que debutase siendo un adolescente en 2011 en la ya extinta categoría ... de 125 cc. En su primera temporada ya dio muestras de su talento, acabando tercero en el campeonato y logrando cuatro victorias. Un nuevo niño prodigio del motociclismo español que un año después estuvo a punto de quedarse en el paro con apenas 17 años tras rescindir de manera unilateral su contrato, dando muestras al mismo tiempo de un carácter rebelde e inestable que también marcaría su carrera deportiva. La siguiente temporada se proclamaría campeón del mundo de Moto3 y tras un breve paso por Moto2, donde ganó cuatro carreras siendo 'rookie', aterrizó en la clase reina en 2015, con 20 años recién cumplidos y con una etiqueta que entonces se colocaba a los elegidos, la del anti-Márquez.

Debutó en Suzuki, una marca histórica que regresaba ese año a MotoGP y con la que en 2016 lograría su primer triunfo en MotoGP. También fue su trampolín para fichar por Yamaha como sustituto de Jorge Lorenzo. Su estreno fue fulgurante, ganando las dos primeras carreras de aquel año y plantando cara al mejor Márquez, pero fue de más a menos todo el año y concluyó tercero en el campeonato. Aquellos años vestido de azul estuvieron marcados por la irregularidad de un proyecto que ya empezaba a hacer aguas en el ocaso de Valentino Rossi y que acabó con la paciencia de Viñales. A mitad de 2021 Yamaha suspendió a su piloto por intentar romper la moto en pleno Gran Premio de Austria y ambos rescindieron mutuamente un contrato al que todavía le quedaba un año y medio de duración.

Tres cursos después, y tras lograr su primer triunfo con Aprilia en Austin, el piloto de Roses recordaba entre lágrimas aquel momento que estuvo a punto de poner fin a su carrera deportiva. «Después de Austria no sabía si parar, no correr más, y ahora estoy en lo más alto. No hay que darse por vencido, hay que confiar en uno mismo y seguir creciendo. Ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, pero siempre he tenido el apoyo para seguir creyendo y seguir levantándome y darlo todo».

Aprilia rescató a Viñales a mediados de 2021, cuando los italianos eran comparsa de un campeonato dominado por las fábricas japonesas, Honda y Yamaha, pero le dio al piloto un entorno familiar, junto a su compañero de equipo y amigo Aleix Espargaró, y siempre confió en su talento. Con la marca italiana le ha costado más de lo esperado encontrar su sitio, pero ha ido creciendo carrera a carrera y en este 2024 parece haber encontrado la fórmula del éxito.

Viñales se ha impuesto en los dos últimos sprint y el pasado domingo lograba la victoria en Austin tras una remontada antológica. Desde la undécima posición que llegó a rodar en la primera vuelta hasta la cabeza en apenas trece giros. Fue un triunfo histórico, no solo para él, ya que se convertía en el primer piloto de la era MotoGP (de 2002 en adelante) que lograba ganar con tres marcas diferentes.

Un líder sólido

Tras firmar un fin de semana perfecto (pole y victorias en el sprint y en la carrera), Maverick Viñales se ha alzado a la tercera posición en una clasificación que domina con solvencia Jorge Martín. El madrileño, que no se había bajado del podio entre sprints y carreras, fue cuarto en Austin, pero cuenta con un interesante colchón de 21 puntos con respecto a Enea Bastianini y 24 sobre el propio Viñales. Se nota en cualquier caso que el vigente subcampeón del mundo está corriendo en clave título, sumando unos buenos puntos cuando no se puede ganar la carrera. Y, sobre todo, teniendo en cuenta que su principal rival por el título, Pecco Bagnaia, está fallando en este inicio de temporada.

El bicampeón de MotoGP es quinto, un puesto por detrás de la sensación de este 2024, Pedro Acosta, que volvió al podio y subió un escalón más al ser segundo. El murciano está normalizando lo extraordinario en su temporada de debut y ya hay muchas voces, algunas tan autorizadas como las de Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa, que apuntan al próximo Gran Premio de España en Jerez como el lugar de la primera victoria del de Mazarrón.

La cruz del domingo volvió a ser para Marc Márquez, en 'su' circuito de Austin, y tras irse al suelo por un error provocado por un problema de frenos en su Ducati. Segundo cero consecutivo para el piloto de Cervera, que ya está a 44 puntos del líder Martín, pero que destacaba la progresión que está teniendo en este inicio de año. «Para mí lo importante de este 2024 era responder a mi cabeza si era competitivo o no y estoy demostrando que sigo siéndolo. Fui segundo en el sprint y hoy me he caído en carrera liderando, y esto es lo que me deja más tranquilo». Próxima parada para el Mundial de MotoGP en casa, en el circuito de Jerez.