La gira soñada de Pecco Bagnaia en Mugello

Valentino Rossi instauró hace años una tradición que todavía perdura entre los pilotos italianos. En cada gran premio de casa se estrena una decoración especial ... en el casco, que normalmente viene acompañada de un mensaje. En esta ocasión, el del campeón Pecco Bagnaia rendía tributo al grupo estadounidense Kiss, pintado con el habitual maquillaje que utilizaban en sus conciertos y un lema en la parte trasera, 'Rock`n Roll All Nite', una de las canciones más populares del grupo. Con ese casco conquistó el circuito de Mugello el sábado y domingo, y en el baño de masas posterior a la carrera, lo celebró con su propia banda (su grupo de amigos que se disfrazaron para la ocasión), una guitarra eléctrica y una bandera que rezaba 'Kiss from Mugello'.

Un fin de semana redondo para para el bicampeón de MotoGP, en su versión más apabullante, ya que había dominado los entrenamientos del viernes, lideró todas las vueltas del sprint y de la carrera con vuelta rápida; y solo se le escapó la pole por 43 milésimas con respecto a Jorge Martín. Y aunque el madrileño mantiene el liderato, Bagnaia recortó su desventaja en 21 puntos y ya solo está a 18 en la general.

Dos victorias que tuvieron un esquema similar. Una salida impecable y un ritmo demoledor y constante que no daban ninguna opción por detrás. «La salida ha sido puro rock and roll», comentaba el piloto italiano después de la carrera del domingo, que tuvo más mérito todavía, ya que partía quinto en parrilla tras una sanción de tres posiciones por estorbar a Álex Márquez en los entrenamientos. «Sabía que si estaba por fuera en la primera curva iba a estar por dentro en la segunda, y luego ahí he dado todo para ponerme primero. Seguramente eso ha sido un 60% de la carrera, porque estar liderando era muy importante para poder imponer mi ritmo».

Pecco Bagnaia hizo de locomotora en el trenecito que se formó tras él en la carrera más aburrida en lo que va de temporada. Apenas hubo adelantamientos y los más importantes llegaron en el tramo final, cuando el compañero de Bagnaia, Enea Bastianini, pasó a Marc Márquez a falta de dos vueltas y, sobre todo, a Jorge Martín en la última curva, para firmar el doblete del equipo oficial Ducati. Unas motos que también habían cambiado el tradicional 'rosso' (rojo) por el 'azurro' (azul), con motivo de la Fiesta de la República. Un día grande para los tifosi que inundaron Mugello, con doblete italiano de pilotos y motos.

Tras los pasos de Rossi

Hablar del heredero de Valentino Rossi son palabras mayores. La gran leyenda del motociclismo es todo un icono en Italia y su figura va más allá del deporte. Durante dos décadas tiñó de amarillo el Autódromo Internacional del Mugello y logró la mayor racha de victorias consecutivas en un circuito en la clase reina (siete, entre 2002 y 2008) hasta que un tal Marc Márquez lo superó en su trazado talismán de Sachsenring.

Bagnaia sumó el domingo su tercera victoria consecutiva en un Mugello lleno a reventar, donde la 'nuvola rossa' (nube roja) cada año es más intensa. «El circuito se ajusta a mi estilo de pilotaje. Me encantan esas curvas en las que no tienes que girar demasiado, fluidas. Y nuestra moto se ajusta como un guante a este circuito», trataba de explicar sobre su sintonía con el trazado el piloto turinés, al que le preguntaban si durante la celebración se había sentido como Rossi. «No sé cómo se sentía Rossi en Mugello, pero como italiano, quedarte ahí mirando desde el podio el mar de aficionados con nuestros dorsales, gorras, camisetas… es lo más especial».

El impulso de Mugello vuelve a situar al italiano en su condición de favorito a repetir corona de MotoGP, en un campeonato que más que nunca es cosa de tres, con Martín, Bagnaia y Márquez separados por 35 puntos.