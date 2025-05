Empate técnico en MotoGP

Después del fin de semana de Japón, el Mundial de MotoGP vuelve a la casilla de salida en lo que respecta a la batalla ... por el título. Quedan seis grandes premios por disputarse, doce salidas entre sprint y carreras que ponen en juego 222 puntos, y el líder Pecco Bagnaia aventaja en solo tres a Jorge Martín. Un empate técnico. Y aunque la ventaja en la clasificación está del lado italiano, si hoy se hiciera una encuesta en el paddock de MotoGP la mayoría pondría de favorito al español.

En esa votación el piloto de la actual parrilla que más veces se ha visto en la pelea por un campeonato, Marc Márquez, apuesta por Martín y lo argumenta de esta forma: «La velocidad de los dos es muy parecida y ambos tienen puntos fuertes, pero Martín no tiene nada que perder, no está en el equipo oficial y, sobre todo, porque no es campeón del mundo. Si gana, sería maravilloso, pero si queda segundo, también podría celebrar un subcampeonato que nunca había conseguido. En cambio Bagnaia tiene la presión de ganar sí o sí».

En cualquier caso, Jorge Martín pilota con el viento a favor. Ha sumado 106 de los últimos 111 puntos, mientras que su rival se estaba rehaciendo de su peor momento del año. Desde el terrible accidente que vivió en Cataluña y que milagrosamente se saldó sin un solo hueso roto, cada vez que han compartido pista Martín le ha recortado puntos. Salvo por la cita de Misano, que el italiano todavía disputó magullado por las contusiones que tenía por todo el cuerpo, esta sangría de puntos es más mérito de Jorge que demérito de Pecco. No hay más que ver los números: el madrileño ha ganado los tres últimos sprint y ha sumado dos victorias y un segundo puesto en las carreras de domingo.

El último duelo en Japón, además, fue en condiciones extremas, bajo un aguacero que anegó el circuito de Motegi y que obligó a extremar las precauciones hasta que la carrera se acabó cancelando. «Si hubiese corrido pensando en el campeonato, no habría hecho primero», comentaba Martín todavía con el mono empapado por las circunstancias.

El efecto Quartararo

Hace un año, Pecco Bagnaia vivía la situación inversa a la de Martín, cuando él era el que perseguía y Fabio Quartaro el perseguido. El italiano remontó la friolera de 91 puntos en diez carreras, y todavía le sobraron 17 de margen, que fue la ventaja con la que superó en la clasificación final al francés. Y entonces no había en el programa de los fines de semana la carrera corta de los sábados.

Para el vigente campeón los papeles han cambiado, pero sí que es cierto que Bagnaia no tiene los síntomas de ser un líder derrotado, como le ocurrió a Quartararo. Salvo por el error de la India, donde se fue al suelo en carrera cuando acababa de adelantar a Martín, ha estado presente en todos los podios del sábado y domingo en las últimas tres citas. El problema para él es que su rival está en un nivel excelso, algo que no tenía reparos en admitir.

«Jorge está ahora mismo en su momento dulce y lo está aprovechando. Pero estoy convencido de que llegará nuestra ocasión antes de que acabe el año», reconocía el piloto turinés, al mismo tiempo que negaba que mentalmente le estuviese pasando factura esta remontada. «No siento más presión de la que tenía antes, ni más de la que tenía el año pasado cuando Ducati llevaba 15 años sin ganar MotoGP y el título era casi una obligación. Sigo fuerte y sin atravesar un buen momento estamos haciendo segundos y terceros».

Aunque todo el mundo contempla el duelo entre Bagnaia y Martín, hay un tercero en discordia que todavía no ha dicho su última palabra. A 54 puntos del líder de campeonato, Marco Bezzecchi mantiene intactas sus opciones, aunque viendo la consistencia de sus rivales, la cosa se complica. El joven talento italiano ha demostrado este año su endiablada velocidad, pero le falta esa regularidad que si están teniendo sus rivales, especialmente en los sprint, donde más puntos se está dejando.

A partir de la próxima semana el campeonato pondrá velocidad de crucero, con seis grandes premios en siete fines de semana, y los tripletes de Indonesia-Australia-Tailanda y Malasia-Catar-Valencia para cerrar el curso 2023. Llega la parte decisiva en el Mundial de MotoGP con tres pilotos en la batalla, dos de ellos en situación de empate técnico y con Jorge Martín que lo afronta en el mejor momento de su carrera. «Estoy viviendo un sueño y quiero seguir soñando».