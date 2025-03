Bagnaia, en modo Verstappen

Nunca se había visto una versión tan arrolladora de Pecco Bagnaia como la que protagonizó el pasado fin de semana en el circuito de ... Red Bull Ring. El vigente campeón de MotoGP no dejó ni las migas, con un doble 'Grand Chelem' el sábado y el domingo (pole, victoria, vuelta rápida y líder de principio a fin). En ambos casos cruzó la meta en solitario, con margen suficiente para poder gestionar neumáticos en un abrasivo asfalto austriaco: más de dos segundos en el sprint sobre Brad Binder y por encima de cinco en la carrera, con el doble de vueltas y el mismo perseguidor. Ninguna de las quince victorias anteriores que adornan el palmarés de Bagnaia en la categoría reina había sido tan contundente como la de Austria.

«Ha sido un fin de semana perfecto de principio a fin», resumía el piloto turinés después de lograr el pleno de puntos en un gran premio (37) e incrementar su ventaja en la general hasta las 62 unidades sobre Jorge Martín y 68 sobre Marco Bezzecchi (ambos sumaron 16 entre el sprint y la carrera). No es una renta insalvable, teniendo en cuenta que queda justo la mitad de la temporada y que el año pasado el propio Bagnaia remontó 91 puntos a Fabio Quartararo en la segunda parte del año. Y eso que entonces no había puntos extra los sábados al sprint. Pero la sensación es que algo muy raro tiene que pasar para que el campeón en 2022 no revalide su corona.

«Es como Verstappen», definía el que fuera su rival por el título el año pasado. Para Quartararo, el nivel de Bagnaia es comparable con la de la estrella neerlandesa de Fórmula 1. «Tiene la mejor moto, sí, pero es que sabe cómo pilotarla y tiene la confianza de que cuando estás ganando te sientes imparable. Ahora mismo nadie puede ser más rápido que él».

También la leyenda del motociclismo Valentino Rossi, padre simbólico de la mayor parte de la nueva generación de pilotos italianos, comparaba el fin de semana de Bagnaia con el Mundial de las cuatro ruedas. «Pecco ha estado perfecto desde el sábado por la mañana, conquistando un 'hat-trick' de F1», escribía en sus redes sociales. Y el australiano Jack Miller, que el año pasado era su compañero en Ducati, iba más lejos en sus alabanzas y apuntaba que lo del pasado fin de semana no era una casualidad: «Estamos en la era Bagnaia», sentenciaba.

Cambio de enfoque

Marc Márquez impuso la última gran dinastía en el motociclismo, cuando ganó seis títulos de la clase reina entre 2013 y 2019, y sabe perfectamente lo que está viviendo el actual líder de MotoGP. «Entiendo perfectamente la sensación que tiene ahora Pecco. La superioridad en pista se crea. Cuando vas bien no tocas nada en la moto, esto te permite centrarte más en tu pilotaje y hace que te sientas invencible. Cambias el neumático medio o el blando y te sale todo. Está en un momento dulce y eso lo tiene que aprovechar porque cuando entras en esa inercia de positividad, todo es más fácil. Te cansas menos encima de la moto, las carreras se te hacen más cortas. Hay que felicitarlo por haber encontrado ese punto álgido».

Al piloto de Cervera le está tocando ahora vivir el lado más amargo del deporte. Primero en forma de lesiones y ahora por la falta de competitividad de su moto. Cada gran premio la Honda demuestra ser la peor moto de la parrilla. Márquez por fin acabó una carrera larga y consiguió sus primeros 4 puntos un domingo, después de acabar duodécimo. Fue la única Honda que sumó, ya que las dos del equipo satélite acabaron antepenúltima y última, y su compañero de equipo, Joan Mir, se volvió a ir al suelo a mitad de carrera cuando estaba fuera de los puntos.

«Es lo que hay», se resignaba el piloto catalán, que para mantener la motivación ahora prefiere la competición interna con sus compañeros de marca. «No es mi mentalidad, porque siempre he peleado por estar delante y si hiciera eso sería más fácil ponerse nervioso y perder los papeles». Una nueva forma de afrontar las carreras para el ocho veces campeón del mundo que este año ha entendido «a base caídas y de lesiones» y con la vista puesta en la Honda del próximo año, que echará a rodar por primera vez en el test de Misano del 11 de septiembre. «Aunque sea una moto que no podamos usar en 2023, ojalá nos dé esperanzas para el 2024».