El increíble salto de Iker Lecuona

BORJA GONZÁLEZ Phillip Island (Australia) Sábado, 26 octubre 2019, 14:18

«No tengo palabras para agradecérselo porque es atípico, pasé de estar corriendo en supermotard en 2015 a verme en el Mundial de Moto2». Así hablaba hace dos años Iker Lecuona, piloto nacido en Valencia en enero de 2000, pero que exhibe orgulloso los orígenes vascos de sus padres, ambos nacidos en Irún (Guipúzcoa). En 2016, cuando disputaba el nacional de Moto2, recibió la oportunidad por parte de una escudería suiza CGBM Evolution de sustituir al lesionado Dominique Aegerter en la prueba de Silverstone. Centrado en el supermotard (disciplina que se disputa en circuitos cortos con una moto de motocross equipada con neumáticos para asfalto), Lecuona llamó la atención a dos mecánicos de este equipo, lo que les llevó a plantearle una prueba.

«Un par de amigos estaban ahí, el piloto que tenían se lesionó y convencieron al jefe para que yo corriese en Navarra y en Valencia con 15 años. Destaqué mucho y el equipo apostó por mí para correr parte del Mundial en 2016». Primero sustituyendo al lesionado Aegerter, después en el sitio del piloto suizo despedido de la que era su escudería por desavenencias con el contrato para 2017. Sin pasar por las categorías pequeñas, con poquísima experiencia en velocidad, debutando como el más joven de la cilindrada intermedia, Lecuona iniciaba un recorrido en el Mundial que esta semana vivió un capítulo sorprendente: el anuncio por parte de KTM de que en 2020 será uno de sus cuatro pilotos en MotoGP enrolado en la escudería satélite Tech3.

«Del supermotard pasé al Europeo y ese mismo año pasé al Mundial y me he quedado aquí. Es el tercer año en velocidad y el que viene ya voy a MotoGP. Nadie ha hecho mi trayectoria y no sé si habrá otro», confiesa desde su nube ya en Phillip Island. «Sé que hay que tener suerte, que se pongan todos los astros en fila para que estar ahí», apunta. Lecuona confiesa que de la velocidad pasó porque el supermotard le gusta más. «También era más económico, había menos presión y era más divertido; pero se alinearon los astros y aún siguen así, algo que espero que sea por mucho tiempo», añade.

La variante Zarco

Esa 'alineación' comenzó con la decisión de Johann Zarco anunciada después de la carrera de Austria de no seguir con KTM en 2020; la marca austriaca decidió semanas después adelantar esa ruptura y subió a Mika Kallio a la segunda moto oficial, al lado de Pol Espargaró. Con este último con contrato para el próximo curso, lo mismo que Miguel Oliveira, en su caso enrolado en el Tech3, la casa naranja eligió a Brad Binder, actualmente con una de sus motos en Moto2, para ser el tercer hombre; el cuarto quedaba en el aire.

En un primer momento, KTM tanteó opciones como Alex Márquez o Remy Gardner, aunque ambos tenían decidido continuar un año más en la clase intermedia, en el caso del español, con las miras de dar el salto a MotoGP con una moto más fácil (y más competitiva). Después barajaron mantener a Kallio, aunque esto habría supuesto más un parche con un piloto sin opciones de futuro. Así que, echando un ojo a lo que se movía por Moto2, KTM se lanzó a una apuesta inesperada, la de Lecuona.

«Mi manager me cogió y me dijo: 'Tengo que hablar seriamente contigo: nos puede cambiar la vida, pero decides tú si sí o si no'. Claro, yo me quedé como 'a ver, qué está pasando.'. No entendí nada. Me dijo que teníamos la opción de ir a MotoGP. '¿Cómo voy a decidir yo el subir o no? Esto está todo súper cerrado, y en el fondo nosotros somos marionetas, como quien dice. Tenía la opción y, lógicamente, dije que sí».

El valenciano pasará a ser en 2020 el noveno piloto español en la clase reina, y el más joven de la parrilla, con una moto por evolucionar y que adolece aún de problemas de juventud. «He visto vídeos y sí que me he fijado en la moto, y sobre todo veo cómo lo hace Pol de agresividad, de estilo, de manejo; también considero que junto a Binder, que también sube a MotoGP, somos de los más agresivos en Moto2, vamos todo el día cruzados y pegándonos con la moto y al final siempre estamos delante». Esto ha hecho cambiar los planes a Lecuona, que había firmado para ser compañero de Jorge Martín en el equipo de Aki Ajo, con el objetivo de pelear por el título. Un cambio de enfoque en el que tendrá que poner también un poco de cautela, ante el reto mayúsculo que va a afrontar un piloto con poquísima experiencia en velocidad. «Me han dicho que con calma, que me va a costar mucho, porque no soy de los que lleve mucho tiempo aquí, pero tengo que disfrutar y ya se verá que pasa».