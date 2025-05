Un gran premio necesario para Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Viernes, 23 de junio 2023, 19:14 Comenta Compartir

Ya había avisado el jueves que iba a afrontar el fin de semana de Assen en modo pilotaje de seguridad, sin forzar la máquina. Por un lado, Márquez llegaba a este último gran premio antes del parón veraniego con el cuerpo todavía magullado tras la cita de Alemania. Especialmente por culpa de una fisura en la segunda costilla que le descubrieron ya en Madrid y que es lo que más está limitando su pilotaje. «El esguince del pie y el dedo roto de la mano no suponen un gran problema, pero la costilla duele, sobre todo cuando subo de pulsaciones; porque es en la zona pectoral. Es ahí donde noto que pierdo mucho», comentaba el de Cervera después de completar el primer día en una discreta 19ª posición.

Por otro lado, porque a día de hoy la Honda está al nivel que está y ni siquiera yendo al límite de la moto se puede rascar un podio. Por eso la prioridad es trabajar ya en el prototipo del año que viene, utilizando los entrenamientos para probar cosas diferentes que al menos cambien el agujero negro en que se ha convertido el proyecto japonés. «Tampoco estoy pilotando al 100 % porque estoy haciendo tiempos por vuelta de piloto probador, intentando ser constante para dar la máxima información». Un trabajo que demuestra el grado de compromiso del piloto catalán con el proyecto de Honda, con el que tiene contrato hasta 2024.

Esa versión prudente y hasta la fecha desconocida del español le hacía acabar el primer entrenamiento del fin de semana antepenúltimo. En el segundo libre mantuvo este perfil bajo, rodando en tiempos de la parte baja de la clasificación. En los últimos minutos de la sesión, cuando empezó el baile para buscar un crono entre los diez primeros que le asegurase un puesto directo en la Q2, Márquez puso neumático blando y buscó una vuelta rápida a rueda de Maverick Viñales, uno de los hombres fuertes en Assen. Era la primera vez en todo el viernes que apretaba con su Honda y solo duró tres curvas. Con una dulce derrapada sin consecuencias físicas, Márquez daba por terminado su trabajo y volvía al box. Su cara cuando se quitaba el casco e intercambiaba miradas con su jefe técnico, Santi Hernández, era un poema.

La pregunta era obligada: En estas condiciones y cuando has ganado ocho campeonatos del mundo, ¿merecía la pena competir en Assen? «Este fin de semana realmente me va a servir mentalmente porque no me apetecía irme de vacaciones después de un gran premio como el de Alemania. Aunque sea un fin de semana malo, al menos voy en moto, y desde el sofá de casa no le vas a dar la vuelta a la situación».

'Top 10' sin Honda

Ducati dominó con mano de hierro otro viernes más. De hecho, el joven Marco Bezzecchi lideró las dos sesiones de MotoGP, con Jorge Martín en segunda posición y Pecco Bagnaia cuarto. Entre medias se coló el australiano Jack Miller con la KTM. Las Aprilia demostraron desde el principio que Assen es territorio amigo con el quinto puesto de Maverick Viñales y el séptimo de Aleix Espargaró. Y entre los dos españoles se coló Fabio Quartararo con la Yamaha.

Todos ellos, además de Brad Binder, Luca Marini y Álex Márquez hicieron los deberes el viernes, asegurando su plaza directa en la Q2, donde estarán cuatro de las cinco marcas representadas. La única que no metió ningún piloto en el 'top 10' fue Honda, cuyo mejor representante fue el japonés Takaaki Nakagami en 14ª posición.

En Moto2 el piloto británico Jake Dixon se impuso a Pedro Acosta y Alonso López; y en Moto3 el valenciano Jaume Masià lideró las sesiones de la mañana y de la tarde, con David Muñoz cuarto y el líder de la categoría, Dani Holgado en décima posición.

El sábado se disputarán en la Catedral de Assen los entrenamientos clasificatorios de las tres categorías, desde las 10:50 horas de la mañana que comenzará la de MotoGP; y se cerrará la jornada con la siempre espectacular carrera sprint a las 15:00 horas.