GP de Aragón Márquez deprime a sus rivales Marc Márquez, rodando sobre el trazado de Motorland Aragón. / José Jordán (Afp) El líder de MotoGP comienza el Gran Premio de Aragón con más de un segundo de ventaja sobre el segundo clasificado, en una exhibición explosiva BORJA GONZÁLEZ Alcañiz (Teruel) Viernes, 20 septiembre 2019, 19:04

Los equipos y los pilotos chequean siempre antes del comienzo de cada gran premio cuál es la previsión meteorológica, un factor que puede influir en el plan de trabajo durante los entrenamientos. Si, como ocurre este fin de semana en Alcañiz, se predice un viernes de buenas temperaturas, un sábado de lluvias y un domingo con algún riesgo de agua pero más parecido a lo del primer día, la estrategia obliga a adelantar el trabajo a la jornada inicial, lo que suele acumularse con la necesidad de esa primera toma de contacto en la que se intenta entender cómo está la pista (pueden darse cambios bruscos como en Misano, con un asfalto muy diferente al de 2018 que dio la vuelta como un calcetín a las expectativas de las escuderías).

Cuando se trata de estrategia, Márquez también es capaz de sacar ventaja y mucha a sus rivales. Como este viernes en el Motorland de Aragón. El del Repsol Honda planificó junto a los suyos un día que salió prácticamente redondo, con la salvedad de una caída no imprevista y relacionada con el trabajo de cara al domingo. «Ayer ya dije que nuestra estrategia para los viernes cambiaba para este gran premio, y ha cambiado porque quería forzar más o utilizar más neumáticos usados para entender qué neumático iba mejor. Hemos sacado buenas conclusiones», explicó tras un día que comenzó con un dominio apabullante.

El primer entrenamiento libre lo terminó con una vuelta lanzada que le permitió meterle 1,6 segundos a su más inmediato perseguidor, Maverick Viñales, y dos al tercero, el veloz Fabio Quartararo. Las imágenes de televisión habían enfocado minutos antes del fin de la sesión, y justo cuando Márquez había parado el crono en su mejor tiempo (a dos décimas de la mejor vuelta dada nunca en el circuito turolense), a los responsables del 'box' del francés, con cara de asombro, la misma que terminó poniendo el piloto galo cuando se sentó en su silla y vio lo que había pasado. Esto con la segunda Honda oficial, la de Cal Crutchlow, a 2,8 segundos, y la tercera, la de Jorge Lorenzo, a más de cuatro. Una barbaridad en un deporte acostumbrado a medirse en décimas y milésimas de segundo. «Ha sido un día muy positivo en el que la estrategia que habíamos planteado ha salido en todo momento perfecta, menos lógicamente en el momento de la caída, que no estaba prevista, pero no nos ha cambiado nada el plan y no nos ha perjudicado en nada», señaló Márquez.

El líder del Mundial usó de inicio el compuesto duro trasero (él y su equipo fueron los únicos en salir con él, mientras que el resto perdía el tiempo usando el medio, que se demostró poco útil), y con este neumático, una probable elección para el domingo, empezó a marcar un ritmo inalcanzable para el trasero: sus nueve giros fueron más de medio segundo más rápidos que lo que había logrado hacer Viñales hasta ese momento; después se encargó de reventar el cronómetro ya con un neumático nuevo blando, un segundo golpe a la competencia que tuvo que esperar a la tarde para recortar tiempo al ganador en Motorland de los últimos tres años.

En la segunda sesión, el líder siguió a lo suyo, trabajando para la carrera y dejando a los demás el esfuerzo de batirse contra el reloj. El mejor del resto, Viñales, apretó en su vuelta lanzada para terminar primero por la tarde. aunque a más de un segundo de lo hecho por Márquez que, como dijo el jueves, vuelve a encontrarse con un único rival en este fin de semana: Marc Márquez.

«Por muchos segundos que saques en los libres tengo la experiencia de Austin, donde parecía desde los primeros libres que la carrera la ganaba yéndome solo y me caí. Hoy me he caído, lo que quiere decir que estoy empujando, pero sí que es cierto que es mejor empezar con esta ventaja que no ir a remolque», dijo el vigente campeón. Y todos esos que van a remolque tendrán que exprimirse el sábado, aunque si el plan de Márquez sigue funcionando, lo harán en una jornada pasada por agua, lo que dará aún más ventaja al de Cervera, que tiene claro que, por lo menos él, se va a presentar sin dudas a la carrera del domingo después de este sensacional inicio de gran premio. «Claro que da rabia pero, ¿qué haces? Si le das demasiada importancia a un resultado así, te vas para casa», una declaración de Andrea Dovizioso que, en cierta medida, resume el sentir de la parrilla tras lo vivido este viernes.

-Clasificación combinada de las dos sesiones libres de este viernes:

1. Marc Márquez (ESP/Honda): 1:46.869

2. Maverick Viñales (ESP/Yamaha) a 1.145

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha): 1.202

4. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha-SRT) 1.248

5. Pol Espargaró (ESP/KTM) 1.523

6. Jack Miller (AUS/Ducati-Pramac) 1.573

7. Cal Crutchlow (GBR/Honda-LCR) 1.581

8. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) 1.608

9. Joan Mir (ESP/Suzuki) 1.772

10. Aleix Espargaró (ESP/Aprilia) 1.835