Bagnaia es el favorito, pero nadie descarta a Márquez

Este fin de semana comienza el curso motociclista 2023 con la celebración de un Gran premio de Portugal que marcará un antes y un después en el campeonato. MotoGP vive un proceso de transformación en busca de la relevancia perdida y ha tomado como modelo el de Fórmula 1, que vive tiempos de bonanza. Se ha estrenado una nueva melodía oficial que se escuchará antes de cada carrera y una presentación de los pilotos de la clase reina que se parece mucho a la de los coches. También el formato de diversas ruedas de prensa con más protagonistas, para repartir minutos de televisión a protagonistas con menos relevancia mediática.

También habrá mayor exposición de los pilotos con los aficionados, con la 'rider fan parade' que se hará por primera vez el domingo antes de las carreras. «Si llegamos donde ha llegado la F1, bienvenido, porque ahora la ve hasta mi abuela y el producto es peor que el nuestro. Falta saber si la dirección funciona o no», comentaba una voz autorizada como Aleix Espargaró, que desde este año es el piloto más veterano en la parrilla de MotoGP.

Pero la principal novedad del año y lo que más dio que hablar en el primer día de clase fue el nuevo formato de carrera al sprint que se estrenará este sábado. Una carrera corta, con la mitad de vueltas de la carrera larga y que también repartirá la mitad de puntos. Pero a diferencia de la 'sprint race' de Fórmula 1, no configurará la parrilla del domingo. «Es un carrera hecha para no pensar en el domingo. Está diseñada para atacar y para crear espectáculo», comentaba Marc Márquez, al que muchos ven como uno de los principales favoritos para este tipo de carreras explosivas, que no convence a todo el mundo. Y es que se doblarán el número de salidas (de 21 a 42) pero se mantendrán los sueldos de los pilotos. Además, la puntuación máxima por evento se aumenta a 37 y habrá un total de 777 puntos en juego en todo el año.

Unanimidad en las apuestas

En el primer día de clase en el circuito de Portimao, el organizador congregó a todos los pilotos de las tres categorías para hacer las tradicionales fotos de familia. Un día de reencuentros y de recabar las primeras declaraciones a pie de pista. Y si hubo una respuesta que repitieron todos los pilotos de la clase reina fue la de señalar al actual campeón Pecco Bagnaia como el principal favorito a revalidar la corona. Incluso el italiano asumió con naturalidad esta posición. Y solo se saltó el guion Fabio Quartararo, que apostó por él mismo aunque recalcó con una media sonrisa que necesitaba ver un voto con su nombre.

También hubo unanimidad a la hora de no descartar a Marc Márquez de la batalla por el título. Es cierto que la pretemporada ha dejado muchas dudas sobre el rendimiento de su Honda, pero el factor Márquez que tantas veces ha puesto lo que le faltaba a la mecánica también está ahí. «Lo intentaremos, y sobre todo en una temporada tan larga, de una carrera a otra, te traen dos cositas y puede cambiarlo todo», comentaba el piloto de Honda. Difícilmente será en el circuito de Portimao, donde se celebraron dos días de test en los que terminó muy lejos de los mejores. Por eso, y a la espera de trazados mejores, éste será un fin de semana para «minimizar daños».