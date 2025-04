Japón, la primera de las cinco finales entre Martín y Bagnaia

Jesús Gutiérrez Motegi Jueves, 3 de octubre 2024, 13:23 Comenta Compartir

El Mundial de MotoGP afronta el último cuarto de la temporada con todo por decidir, pero con solo dos pilotos en la lucha por el título. Y tan claro lo tiene el campeonato, que este jueves organizó una rueda de prensa extraordinaria en la que solo estaban los dos primeros clasificados, Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Con 185 puntos en juego, el español aventaja en 21 puntos al italiano, mientras que Enea Bastianini y Marc Márquez se sitúan a 75 y 78 puntos, respectivamente, después de sendos ceros en el pasado GP de Indonesia. Lo dicho, la corona de MotoGP volverá a ser una mano a mano entre los mismos protagonistas de 2023, pero con los papeles cambiados.

La temporada pasada Martín era el perseguidor y, aunque tenía más velocidad que su rival, cometió varios errores que acabaron costándole el campeonato. Este año se ve diferente y, sobre todo, más preparado para conquistar el trono de la clase reina del motociclismo. «Creo que soy un piloto más maduro y más completo en todos los aspectos. Me siento más fuerte, quizás no más rápido, porque el año pasado tenía más distancia con el resto y este año está todo más parejo», comentaba el piloto de San Sebastián de los Reyes en esa comparecencia a dos entre él y Bagnaia.

Al otro lado de la sala, el vigente campeón hacía una lectura similar sobre la situación del campeonato: «Es una continuación de la temporada pasada, y ganará el mejor y el que cometa menos errores. Ha sido una temporada difícil por lo errores que hemos cometido y es cierto que, de momento, él ha sido más constante». Aunque Bagnaia perdió la última batalla en Indonesia, en el cómputo global del fin de semana recuperó tres puntos a Martín en un circuito donde el español era claramente superior. Motegi será otra historia, en una pista donde siempre hay que contar con las condiciones meteorológicas y con una previsión que da lluvia en algún momento del fin de semana.

No solo del cielo tendrán que preocuparse los dos aspirantes al título, que compiten con otros veinte pilotos dispuestos cada fin de semana a ganar. Y entre los secundarios de esta batalla por el título destaca Marc Márquez, que llega a un circuito que fue su casa durante tantos años y del que guarda tan buenos recuerdos. Y es que Motegi es un circuito propiedad de Honda y aquí celebra cada final de año su tradicional 'Honda Thanks Day' reuniendo a sus deportistas de todas las disciplinas. Durante muchos años Márquez fue el cabeza de cartel de este evento. Además, en este circuito ha ganado cinco veces en todas las categorías y sentenció tres de sus seis títulos de MotoGP: «Sigue siendo un gran premio especial, que emocionalmente me recuerda muchos momentos y se hace un poco extraño llegar aquí y estar tranquilos, no tener visita a la fábrica… no estaba acostumbra a esto».

Otro que llega enchufado a la carrera de Japón es Pedro Acosta, tras su segunda posición en la pasada cita de Indonesia. El murciano persigue con ahínco su primera victoria en MotoGP y, por lo visto en el pasado, Motegi ha sido un trazado donde las KTM plantaron cara a las Ducati en 2023.

Bola de título para David Alonso

Habrá otro claro protagonista en este Gran Premio de Japón en la figura de David Alonso. El piloto hispano-colombiano será el próximo campeón del mundo de Moto3 y solo falta por saber dónde será la proclamación. Podría ser este mismo domingo, con cuatro carreras de margen, fruto de la inmensa ventaja que ha sido capaz de acumular en estas tres cuartas partes del campeonato.

Sin sprint los sábados, en las categorías pequeñas quedan 125 puntos en juego y Alonso tiene 97 de renta sobre Dani Holgado, 105 sobre Iván Ortolá y 107 sobre el neerlandés Colin Veijer. Hay todavía múltiples combinaciones que le harían campeón este mismo fin de semana, pero la única es que depende de él mismo y que si gana el domingo, se asegurará ya el título hagan lo que hagan sus rivales. David Alonso prefería no echar cuentas antes de la carrera: «Los únicos números que ahora tengo en la cabeza son las marchas que tengo que usar en cada curva». Sin embargo, reconocía que siempre había soñado con vivir un momento así: «Me preguntaba qué sentiría en ese momento y la verdad que me siento tranquilo. Lo esperaba diferente, quizás porque todavía no está tan cerca la carrera, pero para mí está siendo un jueves normal».