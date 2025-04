Mugello mide la revolución Espargaró-Bastianini

borja gonzález Mugello Jueves, 26 de mayo 2022, 19:12 Comenta Compartir

Superado el primer tercio del campeonato, MotoGP llega a Italia con un panorama diferente del esperado. No por el liderato de Fabio Quartararo, que pese a las carencias de su Yamaha que encendieron las alarmas en los entrenamientos invernales, ha sido capaz de sacar rendimiento a la parte europea de la temporada hasta ahora completada, con la visita este fin de semana a uno de los escenarios donde ganó en 2021, el precioso circuito toscano de Mugello.

«Es un circuito espectacular. A mí es un sitio que me encanta; todas las curvas tienen algo. Hay muchas que son muy similares a otras desde fuera, pero desde dentro son completamente diferentes. Me encanta pilotar aquí», explicaba este jueves Joan Mir en la jornada previa al inicio del Gran Premio de Italia. El de Suzuki, todavía envuelto en los vaivenes relacionados con su futuro tras la espantada de su marca, es uno de los que ha ayudado a hacer ese 'panorama' distinto de las previsiones. Aún no ha subido al podio y en el último fin de semana se fue al suelo, lo que le dejó noveno de la general, a 46 puntos de Quartararo.

Tampoco está donde se preveía Pecco Bagnaia, que de apuntar a ganador en la última cita de Le Mans terminó también su carrera en caída, en el momento en el que parece haber recuperado su mejor versión. El italiano es ahora el séptimo de la tabla, con los mismos puntos que Mir, y que el domingo tendrá una nueva oportunidad de confirmar su mejoría en un escenario ideal para la Ducati, en casa y donde ganaron tres carreras seguidas entre 2017 y 2019 (con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo y Danilo Petrucci). Y, claro, el tercero que no está donde se supone que iba a estar no es otro que Marc Márquez.

«Tenemos que entender qué tal es este circuito con el prototipo de este año, que es muy diferente al del año pasado», explicaba el del Repsol Honda, que ahora afronta cada fin de semana con las dudas que le están generando su moto en primer lugar, y en menor medida su físico, y que como Mir no ha pisado un cajón en lo que va de curso. «Esta moto va mejor en las curvas rápidas. En eso trabaja un poco mejor, así que mañana en el primer entrenamiento libre podremos empezar a entender dónde podemos estar», comentó Márquez. Una situación, la de estos tres pilotos, muy diferente a la de los dos que están donde no se les esperaba, pero en un sentido positivo.

Espargaró, a cuatro puntos

«Ahora hay cuatro carreras en poco más de un mes y ojalá que podamos luchar y llegar líderes al parón del verano y, por qué no, seguir soñando con el título», se atrevía a razonar Aleix Espargaró, segundo de la general a tan solo cuatro puntos del líder, y que este jueves confirmó su renovación por dos temporadas con Aprilia, que también decidió ampliar su acuerdo por dos cursos más con Maverick Viñales, pese a que este aún no ha dado demasiadas señales de acercarse al nivel de su compañero. Junto a Espargaró el segundo que está dando la nota (positiva) es Enea Bastianini, que en Francia ganó su tercera carrera de 2022, lo que también le mantiene en la pelea por el título (está a ocho puntos de Quartararo) mientras que en Ducati tratan de decidir si es él o Jorge Martín el que va a vestir el rojo del equipo oficial en 2023, en el lugar del australiano Jack Miller.

«Veremos qué tal se nos da este fin de semana», declaraba este jueves el italiano, que sigue intentando no cambiar su perfil bajo para no dejarse llevar por su impresionante momento de forma. «Hicimos una muy buena carrera en Le Mans, pero llegamos a otro circuito y es otra historia distinta. Tenemos que mantenernos concentrados desde los entrenamientos libres. Hay muchos pilotos que van rápido aquí como Fabio, Pecco y también Aleix, que está siendo muy constante este año. Será duro. Estar entre los cinco primeros ya sería un buen resultado para nosotros», marcaba como objetivo un piloto que nunca ha subido al podio en Mugello. Un escenario en el que por primera vez desde 1996 no estará Valentino Rossi, lo que también ha rebajado un tanto las expectativas de afluencia de público pese a que se sigue esperando un buen protagonismo italiano en la clase reina, ya sea a través de sus pilotos, o de sus motos, tanto con la Ducati como con la sorprendente Aprilia.