Dos mundiales en uno

jesús gutiérrez Jueves, 15 de septiembre 2022, 20:14 Comenta Compartir

El paddock del circuito de MotorLand parecía otro. El retorno de Marc Márquez tres meses y medio después ha atraído mucha más presencia mediática de la habitual. Las televisiones se agolpaban junto a su box para seguir cada uno de sus movimientos este fin de semana y en la rueda de prensa oficial del jueves, que compartía con los tres pilotos que se están jugando el campeonato, la mayor parte de las preguntas fueron para él. Todos querían saber qué tal se encuentra después de su cuarta operación en el brazo y, sobre todo, si aquí puede hacer la machada de pelear por la victoria, en un circuito que se le da de maravilla y donde ha ganado hasta en seis ocasiones.

Sus rivales son los primeros que le metían en las quinielas. «Marc va a estar rápido. No va a tardar mucho en estar delante, y menos en Aragón, que es uno de sus circuitos favoritos. Vamos a ver cómo llega al domingo», aseguraba Maverick Viñales. Incluso su jefe de mecánicos, Santi Hernández, respondía con otra pregunta «¿Por qué hay que frenarlo?», cuando le cuestionaban sobre si era preferible controlar su agresivo ADN cuando se sube en una moto. En realidad, era el propio Marc el que rebajaba el suflé al ser preguntado por si se podía soñar con un podio el domingo. «No, no y no», negaba hasta en tres ocasiones. «Ya he escuchado por ahí que las expectativas son altas, pero ni son las mías ni son las reales. Estoy aquí para seguir recuperando y ejercitando el brazo».

Si Márquez está en Aragón es porque cuenta con el permiso médico. La fractura del hueso está consolidada y no hay riesgo de una nueva fractura en caso de caída (o más riesgo del normal). Necesita recuperar el tono físico y hay ciertos músculos que solo se pueden entrenar encima de una moto y, en su caso, de una MotoGP. Su plan de trabajo cuando salga a rodar el viernes será el de un gran premio normal. Sin restricción de vueltas y poniendo a punto tanto la moto como su cuerpo, al que ha prometido escuchar y no forzar más de la cuenta. En cualquier caso, si está en Aragón es porque está convencido de que puede completar la carrera. Como convencido está de que esta vez está ante su reaparición definitiva. «Desde el inicio todo ha ido encarrilado de la mejor manera y se ha ido cumpliendo el plazo más corto», aunque también dejaba una frase un tanto inquietante. «También sé que es el último cartucho para el brazo».

Juez en la pelea por el título

Paralelamente a la reaparición de Márquez, la lucha por el título de MotoGP vuelve a estar caliente. Y muchos no dudan en señalar al piloto de Cervera como juez de aquí a final de temporada. Si Marc consigue recuperar su mejor versión y vuelve a luchar por triunfos, puede robar muchos puntos a los tres aspirantes a la corona de la clase reina. Aunque él tampoco se ve en este papel todavía, entre otras cosas porque no descarta que de aquí a final de temporada pueda saltarse algún gran premio para descansar. El mundial afronta su parte más estresante del año, con seis carreras en ocho fines de semana, y tampoco tiene tantas cosas en juego más allá del honor.

Con 150 puntos en juego, Fabio Quartararo mantiene un cómodo colchón de 30 y 33 puntos con respecto a Pecco Bagnaia y Aleix Espargaró. Sin embargo, la espectacular racha de cuatro victorias consecutivas del piloto italiano le ha situado como el rival a batir para el líder, y como el principal favorito para muchos. No hay que olvidar que precisamente en este circuito de Alcañiz, Bagnaia sumó el año pasado su primera victoria en MotoGP donde Quartararo solo pudo ser octavo… Para Aleix, la cita aragonesa no puede llegar en un mejor momento. Es un circuito que siempre se le ha dado bien y en el que espera un cambio de tendencia, pues acumula seis carreras consecutivas fuera del podio. El de Aprilia necesita un buen resultado que le vuelva a dar confianza y MotorLand, a priori, debería ser el mejor escenario posible.