Fernández y Foggia empiezan presionando a los líderes

borja gonzález Portimao (Portugal) Viernes, 5 de noviembre 2021, 17:39 | Actualizado 19:54h. Comenta Compartir

La penúltima cita del Mundial de motociclismo mantiene dos partes muy bien diferenciadas: una, la de MotoGP, en la que el resultado ya no tiene demasiadas implicaciones una vez que Fabio Quartararo ya es el campeón del mundo de 2021; otra, la que atañe a las otras dos cilindradas, con los dos títulos aún por decidir y cuatro pilotos involucrados en esas peleas.

En lo que respecta a la clase reina, Quartararo no echó el freno, no se dejó llevar por la relajación fruto del objetivo cumplido, ni arrastró ningún tipo de resaca, después de confesar el jueves que no había retomado los entrenamientos para la cita lusa hasta pasados unos días del domingo de Misano. El francés fue el más rápido por la mañana y repitió por la tarde, mostrando en ambos casos un ritmo pensando en la carrera que le coloca en la primera posición de los favoritos a ganar, más con el antecedente de abril en el mismo escenario, cuando sumó su segundo triunfo de la temporada, con casi cinco segundos de ventaja sobre Pecco Bagnaia, en un día en el que la principal resistencia le había llegado por parte de Alex Rins, que le dejó el camino expedito tras una caída.

Precisamente Bagnaia, autor de las cuatro últimas poles, terminó segundo, con su compañero Jack Miller tercero y Joan Mir cuarto como el mejor de los españoles, en un top diez en el que también se colaron Pol Espargaró, que viene de ser segundo en la carrera de Misano, Álex Márquez, Aleix Espargaró y Rins. Esto en una cilindrada a la que sólo le queda por dirimir los ganadores en los apartados de mejor fábrica (con Ducati con doce puntos de ventaja sobre Yamaha), equipo (el oficial de la casa japonesa cuenta con trece sobre el oficial de la italiana) y de mejor debutante, un mano a mano entre Enea Bastianini y Jorge Martín, con el italiano cinco puntos por delante del español. Cuestiones menores en comparación a lo que se juega en Moto2 y en Moto3.

En la clase intermedia Raúl Fernández arrancó el Gran Premio del Algarve de nuevo metiendo presión al líder Remy Gardner. El madrileño terminó por detrás de su compañero de equipo en el primer entrenamiento libre, aunque le dio la vuelta a la situación por la tarde al terminar al frente de la tabla de tiempos, en un escenario en el que había ganado en Moto3 en 2020 y ya en Moto2 este mismo año. A esto se le añadió un final de día complicado para el australiano, que con el reloj ya a cero y en su último intento de mejorar su registro se fue de manera espectacular al suelo al comerse la moto de Marcos Ramírez, al que llevaba justo delante.

Gardner achacó el incidente a un corte de gas inesperado por parte del gaditano, una maniobra que, en cualquier caso, provocó una caída en la que se golpeó las costillas, una molestia cuya importancia tendrá que medir cuando se vuelva a subir a su Kalex. En cualquier caso, su asidero es el colchón de dieciocho puntos que mantiene sobre Fernández, con el recuerdo, eso sí, del resultado de la tercera carrera del año, en la que terminó tercero con el español sumando su primer triunfo en Moto2.

Acosta, al ataque

«Lo que me valió de Catar a Austria fue atacar, y me he dado cuenta de que no se me da muy bien defender, así que hay que ir a atacar», reconocía tras su activo comienzo de fin de semana Pedro Acosta, cuarto en la primera jornada de Moto3, la segunda categoría que queda por cerrar. La tabla de tiempos la lideró Romano Fenati por unas escasas quince milésimas con respecto a Dennis Foggia, el hombre que está tratando de evitar lo que hace un par de meses parecía inevitable, que el murciano sea campeón.

«Me lo estoy pasando bien. Al final Misano era una bola de partido no realista, yo tenía que ganar, Dennis tenía que hacer el doce o algo así, entonces ni me lo planteé. Aquí es un 'match ball' más realista porque ahora no se tienen que dar tantas circunstancias», concluía Acosta como mensaje hacia su rival sobre cuál es su intención en Portugal, que no es otra que cerrar esta pelea por el título, un objetivo que pasa por sumar cinco puntos más que el italiano, una matemática a la que llegaría repitiendo lo hecho en abril, cuando ganó con 51 milésimas de adelanto sobre Foggia.