Marc Márquez llega a su tierra prometida

Jesús Gutiérrez Jueves, 15 de junio 2023, 20:29 Comenta Compartir

Desde que Marc Márquez ganó en el año 2010 sobre una pequeña 125 cc, cada vez que ha pisado el circuito de Sachsenring ha acabado en lo más alto del podio. Ganó en 2011 y 2012 en la categoría de Moto2; y desde que compite en MotoGP reinó sin oposición en el período 2013-2019 y en 2021. En 2020 no se disputó el GP de Alemania por la pandemia y en 2022 él no pudo correr por lesión. Así que Márquez suma once victorias consecutivas y cada vez que ha competido en esta pista ha terminado en lo alto del podio. Por algo este circuito se le conoce en los mentideros del paddock como 'Márquezring'.

Esta temporada está siendo un vía crucis para Márquez, que todavía no ha puntuado un domingo y que es 18º en la clasificación con solo 15 puntos sumados en los tres sprints que ha concluido. Con este panorama, el GP de Alemania puede suponer un bálsamo para el piloto catalán, si es capaz de dominar como siempre lo ha hecho en la diminuta pista sajona, la más pequeña del campeonato, con solo trece curvas y diez de ellas a izquierdas. Esa es una de las claves de por qué se le da tan bien este circuito. Y es que la especialidad de Márquez siempre han sido los circuitos 'anti-horarios', es decir, en los que se gira al contrario de las agujas del reloj: Sachsenring lo es, como lo son Austin o Alcañiz, otros dos de sus preferidos.

Con este currículum, Márquez es el favorito número uno este fin de semana. Así al menos es reconocido por todos sus rivales. «Considerando el palmarés de este circuito y teniendo en cuenta también que cuando volvió en 2021 también ganó aquí, es sin duda el principal contendiente este fin de semana», opinaba este jueves el líder del campeonato, Pecco Bagnaia, en la rueda de prensa oficial del gran premio. Sentado a su lado, el piloto de Cervera respondía algo más conservador a la pregunta de si era el rival a batir: «No lo soy porque no llegamos en un buen momento, pero es un circuito que me trae muy buenos recuerdos, así que el objetivo será estar en el podio el domingo». De lograr la victoria, Márquez pondría fin a una racha de 602 días, la mayor de su vida, sin ganar.

Reunión extraordinaria con Honda

Después de acumular otro cero en el pasado GP de Italia a Márquez se le vio más disgustado que nunca. Conscientes de que por este camino podrían perder a su principal valor deportivo, Honda programó en Mugello una reunión excepcional entre su piloto y los principales gerifaltes de la marca nipona. Asistió al circuito Shiniji Aoyama, vicepresidente de Honda Motor, y Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), la división de carreras de coches y motos. No asistió nadie más y, aunque pretendieron que el encuentro fuera lo más discreto posible, terminó por trascender en el paddock y Márquez lo confirmó en la rueda de prensa de este jueves en Sachsenring.

«Es bueno que en Japón sepan de primera mano lo que pasa, porque a veces no sabes lo que les llega», comenzó explicando el piloto español, que resumió a grandes rasgos lo que habían debatido con la cúpula de Honda. «No hablamos de cara al presente, porque la moto de este año es la que hay, pero sí de cara al futuro inmediato. Para trabajar pensando ya en el año que viene. Ellos saben que estoy dispuesto a probar cosas durante un fin de semana con tal de mejorar un proyecto que lleva años estancado», desveló.

El contrato que une a ambas partes se extiende hasta 2024 y aunque algunos rumores apuntaban a que el piloto podría romperlo antes de tiempo, Márquez confirmó su intención de cumplir dicho acuerdo. Eso sí, volvió a insistir en que siempre priorizará el aspecto deportivo, aunque eso suponga decir adiós a la marca con la que siempre ha competido en MotoGP: «Aún me siento con velocidad y 100% comprometido con el proyecto actual. De cara al futuro apostaré por un proyecto ganador y ojalá sea con Honda».