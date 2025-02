Bagnaia se queda con el récord del ausente Marc Márquez

borja gonzález Sachsenring Viernes, 17 de junio 2022, 18:44 Comenta Compartir

Ducati volvió a mostrar su músculo este viernes en Sachsenring, en un interesante aperitivo sobre lo que podría verse este sábado, cuando se decide la parrilla de salida del GP de Alemania. Un momento clave para pilotos y equipos, conscientes de las complicaciones que las MotoGP tienen en estos momentos para adelantar en carrera, con su exceso de dependencia de la aerodinámica y demás dispositivos ideados por las fábricas para seguir rebajando los registros. Sobre todo, los que inicialmente ayudaban a mejorar las salidas, que desde hace poco tiempo se han reinterpretado para poder ser utilizados en medio de una vuelta para incrementar el rendimiento de los prototipos en la aceleración en la parte final de las curvas.

La marca italiana hizo algo que ya empieza a ser norma, colocar a muchos de sus prototipos en el grupo de los diez mejores, esos que provisionalmente estarían en la Q2. Esta vez a seis, cuando otros como KTM (Miguel Oliveira fue segundo en la carrera del año pasado) u Honda (ganador de los últimos diez grandes premios de Alemania, ocho de ellos con Marc Márquez) vieron a sus ocho pilotos fuera de esas posiciones. Noveno Fabio Di Giannantonio, sexto Jorge Martín, quinto Johann Zarco, tercero Jack Miller, segundo Luca Marini y primero Pecco Bagnaia. Y con este último, el más rápido del primer día en Sajonia, haciendo una auténtica exhibición. Porque dos de sus vueltas en el segundo entrenamiento libre mejoraron el que llegaba como récord absoluto de la pista, un 1'20.195 que le había dado a Márquez la pole en 2019.

«He estado en casa estos días revisando lo que hacía Marc aquí, y se veía que hacía algo diferente. Lo he intentado y ha salido bien», reconocía Bagnaia, que rebajó primero ese crono en 67 milésimas, para quitarle 114 más en su siguiente vuelta. «Marc interpreta el circuito de una manera un poco diferente y me ha ayudado a probar cosas distintas porque es un circuito que te exige otras cosas por cómo es. No lo estoy haciendo como Marc, porque eso es imposible, pero tal y como es mi moto lo estoy haciendo bastante bien», reconoció Bagnaia. Y no solo él mejoró a Márquez, porque Marini también fue capaz de hacerlo, lo que demuestra del nivel que a una vuelta tiene Ducati. Porque pensando en carrera, a priori Bagnaia debería de verse las caras con el líder de la categoría, Fabio Quartararo, séptimo y dentro de ese grupo de diez, y con Aleix Espargaró, cuarto y que tiene entre ceja y ceja olvidar su error de Montmeló con un triunfo en Sachsenring, un resultado que además le permitiría apretar a Quartararo en la general.

Viñales, octavo

«Con el neumático de carrera he sido muy, muy rápido, y el ritmo ha sido muy bueno, más de lo que me esperaba», confesaba el de Aprilia, cuyo compañero de equipo, Maverick Viñales, también se coló entre los diez mejores (fue octavo, con Joan Mir décimo completando ese grupo). Espargaró se mantiene segundo de la general, a 22 puntos del primero, cuando el campeonato está a punto de cruzar su ecuador. Una situación a la que no se había enfrentado antes en su carrera deportiva y que afronta cuando está a punto de cumplir los 33 años.

«La presión que estoy experimentando este año no la había vivido nunca antes. ¿Cuántos años tiene Fabio? ¿23, 24? Puede ganar diez títulos, pero no creo que yo pueda hacerlo cuando tenga 40. Este año estoy teniendo esta oportunidad, y estoy muy concentrado en aprovecharla», aseguró. Una oportunidad de pelear contra pilotos de otra generación sacando partido tanto de su estabilidad personal y familiar, como del buen estado de su moto, la gran revelación de la temporada, como de su buena situación, consciente ya de que su futuro deportivo para 2023 y 2024 está firmado con su actual marca.

Un detalle importante en un curso en el que muchos de los pilotos de la parrilla de la clase reina tienen que competir con parte de su mente pendiente de dónde estarán la próxima campaña. Una tesitura en la que están nombres como Joan Mir (cuyo destino debería de ser el Repsol Honda como compañero de Marc Márquez aunque siguen pasando las semanas sin que se termine de cerrar), Álex Rins, Jorge Martín, Pol Espargaró, Alex Márquez o Raúl Fernández, cada uno en una tesitura distinta, aunque todos en mayor o menor medida condicionados por esta circunstancia que ha consumido ya casi la mitad de la temporada.