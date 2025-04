La exhibición de Canet en Indonesia le permite soñar con el título de Moto2

Jesús Gutiérrez Domingo, 29 de septiembre 2024, 09:09 | Actualizado 16:07h. Comenta Compartir

Hace una semana, en el circuito de Misano, a Arón Canet le robaron la cartera en la misma recta de meta y tuvo que conformarse con la segunda posición. Esta vez, en el circuito de Mandalika, no permitió que la batalla por la victoria se jugase en la última vuelta y desde la salida impuso un ritmo imposible para el resto de sus rivales, para ganar con más de seis segundos de ventaja.

El valenciano no tuvo rival en Indonesia, donde se anotó la pole, la vuelta rápida y la victoria liderando todas las vueltas, un 'Grand Chelem' en toda regla para un piloto que está en estado de gracia. «Tenía el ritmo desde el viernes y sabía que, si me ponía primero y fluía, no tendría rival». Canet suma tres podios consecutivos y está en su mejor momento desde que es piloto de la categoría intermedia. Esto le ha permitido escalar hasta la tercera posición a 52 puntos del líder y, por qué no, soñar con el campeonato. «Está 5 puntos más, pero no tengo que pensar en ello porque no depende de mí. Depende de que Ogura cometa un error».

Y es que el japonés está demostrando una regularidad propia de un campeón. Con el nivel de Canet, en Indonesia solo podía aspirar a ser segundo, y después de varias refriegas con dos pilotos tan peleones como Aldeguer y López, pudo escapar para rodar cómodo en la segunda plaza hasta el final. Una segunda plaza que vale su peso en oro tras la caída del que todavía es su principal rival, Sergio García, que sigue atrapado en un bache del que no acaba salir. Y es que en las últimas cinco carreras el de Burriana solo ha sumado seis puntos y de ser líder destacado ha pasado a estar a 42 puntos de Ogura.

La emoción estuvo en la lucha por la tercera posición, en un grupo que estaban Alonso López, Manu González, junto al sudafricano Binder, y al que llegó en las últimas vueltas Aldeguer, con mil y una reyertas durante la carrera, que le había hecho perder muchas posiciones. El murciano tiró de talento al final, recuperando dos posiciones, pero no pudo arrebatar la última plaza de podio a su compañero López, empatado en la general con Canet a 52 puntos del líder.

