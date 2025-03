Un error de cálculo que puede complicar el alirón de Bagnaia

Jesús Gutiérrez Sepang Viernes, 21 de octubre 2022, 15:03 Comenta Compartir

El Gran Premio de Malasia forma parte del calendario del Mundial de motociclismo desde 1991, y ha estado presente de manera interrumpida las últimas tres décadas, salvo por el parón de los dos años de pandemia. Además, la categoría de MotoGP tiene otra parada fija en el circuito de Sepang en invierno, cuando se celebran los primeros test de pretemporada en el mes de febrero. Es decir, todos los pilotos de la clase reina conocen el trazado malasio a la perfección, como conocen también su inestable clima tropical, capaz de pasar en cuestión de minutos y sin previo aviso de una calurosa y soleada mañana al diluvio universal. Eso es más o menos lo que ocurrió en la primera jornada de entrenamientos libres de MotoGP. Y lo sorprendente no fue el aguacero, sino que a algunos les pillara por sorpresa. Entre ellos, al flamante nuevo líder del campeonato, Pecco Bagnaia.

La primera sesión matinal se disputaba con asfalto seco, una temperatura que rondaba los 30 grados y una humedad del 83%. Una mañana sofocante en Sepang. Una mañana cualquiera en estas latitudes. En los últimos minutos del FP1 la mayoría de los pilotos pasaron por boxes para poner neumático nuevo y asegurar un tiempo rápido. No lo hizo Pecco Bagnaia, que siguió rodando con neumático usado dejando su 'time attack' (ataque al crono) para el FP2. Una mala decisión porque el piloto italiano no contaba con el aguacero que cayó antes de la sesión vespertina y que ya hizo imposible rebajar el crono. Al final, se tuvo que conformar con el undécimo mejor tiempo del viernes, o lo que es lo mismo, que provisionalmente está fuera del 'top 10' que da acceso directo a la Q2. «Claro que es importante no estar entre los diez primeros hoy y me cabrea porque fue por mi culpa, por un error que cometí. La decisión de no poner la goma nueva fue mía porque no esperaba la lluvia por la tarde», se justificaba el líder de MotoGP.

El de Ducati todavía tendrá otra oportunidad de entrar en el 'top 10' en el FP3. Si lo logra, lo de este viernes habrá quedado en una anécdota, pero si la lluvia vuelve a aparecer en la mañana de este sábado, iría directo a la repesca de la Q1 para buscar su sitio en la parrilla. Y por ahí sí que podrían empezar los problemas. El italiano tiene un gran ritmo de cara a la carrera, pero este tipo de detalles no suman precisamente en el fin de semana que quieres proclamarse campeón de MotoGP. El que sí hizo los deberes en la jornada inicial fue su principal rival por el título, Fabio Quartararo, que se ha clasificó séptimo y afrontará el sábado sin la presión de tener que cuadrar una buena vuelta en el FP3.

«Una jornada para olvidar» de Espargaró

El sudafricano Brad Binder amarró el mejor tiempo del viernes en MotoGP, por delante de los dos españoles que estuvieron en el podio en la pasada carrera de Australia. Álex Rins y Marc Márquez. El piloto de Cervera titó de experiencia para acabar la jornada en la parte alta de la tabla, pero en este circuito a su Honda le falta velocidad y su posición real está bastante más atrás, según sus palabras: «De ritmo estamos entre el octavo y el décimo». Sus sensaciones no mejoraron en mojado y Márquez terminaba el día más cansado de lo habitual, «y cuando te cansas encima de la moto quiere decir que vas luchando con ella y que no vas fino».

Peor le fueron las cosas a Aleix Espargaró, que acabó perdido en el fondo de la clasificación, vigésimo, y con multitud de problemas con su Aprilia. Sufrió una caída sin consecuencias porque se bloqueó el embrague de su moto y, entre unas cosas y otras, apenas pudo hacer una vuelta rápida en seco en el FP1. «Una jornada para olvidar», según el catalán, que sin embargo no perdía la esperanza de darle la vuelta a la situación este sábado. En juego están sus últimos cartuchos para intentar mantener viva la llama del campeonato.

Temas

Malasia

MotoGP

Ducati