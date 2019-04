Alex Rins: «No descartamos nada para este año» El piloto español Alex Rins, del equipo Suzuki Ecstar. / efe Alex Rins se convirtió el domingo en el décimo piloto español en vencer en la clase reina del motociclismo. Lo hizo tras una sensacional batalla contra Valentino Rossi, un resultado que le coloca tercero de la general, a cinco puntos del líder, Andrea Dovizioso BORJA GONZÁLEZ Circuito de las Américas (Estados Unidos) Lunes, 15 abril 2019, 07:09

¿Qué es lo primero que ha pensado al cruzar la línea de meta?

Una sensación increíble, he explotado por dentro, ha sido una carrera increíble. Cuando estaba detrás de Valentino en segunda posición que estaba a un segundo y medio no podía tirar la toalla, he empujado, he empujado, he empujado. He tenido suerte en no cometer ningún fallo porque, sinceramente, para parar la moto en máximo ángulo se me cerraba un poquito; esto durante el warm up me ha pasado muchas más veces, he tenido suerte de que en carrera no tantas, pero al final cuando estaba ahí detrás de él estaba estudiándolo para ver dónde podía adelantarlo. De una vuelta para otra ha empezado a rodar un poco más lento de lo que estábamos rodando y he pensado 'ostras, puede ser mi momento'. Es cuando se ha ido un poco largo y he aprovechado, le he adelantado, y tres vueltas para el final me he puesto delante y he empezado a tirar y a tirar como nunca. He cometido un fallo, que he tenido suerte que él también lo ha cometido conmigo, en la frenada de la curva 11 antes de la recta de atrás. A partir de ahí, en la última vuelta, y este circuito ya es largo, pues se me ha hecho mucho más, porque teniendo a Valentino detrás es difícil, es un piloto con mucha experiencia, con muchas últimas vueltas, con muchas batallas con pilotos. Creo que hemos hecho una excelente carrera.

Y de pronto llega desde atrás con una estrategia fantástica...

Estaba detrás de Miller, al que sinceramente me estaba costando seguir, y he pensando en no perder la calma, en seguir paso a paso y esperar a que se desgastaran los neumáticos ya que comparado con otras carreras y con el resto de los pilotos tengo una cierta ventaja en ese punto ya que consigo cuidar un poco más la goma; y así ha sido pues cuando han empezado a caer los neumáticos, he comenzado a recuperar posiciones y a recuperar tiempo y la verdad es que ha sido la clave.

¿Ha estado pensando mucho en este momento o no?

Quieras o no desde el año pasado, más o menos desde el año pasado que nos vimos primeros en agua en Valencia, con una moto buena, lo vas pensando y al final todos queremos ganar. Al inicio de la temporada me sentía muy fuerte, en Qatar estuvimos muy bien, en Argentina fue un fallo mío al salir tan atrás, pero qué mejor sitio que conseguirlo aquí, que he ganado en las tres categorías.

¿En quién piensa tras esta victoria? ¿Compensa todo el esfuerzo realizado?

Desde luego que compensa todo el esfuerzo pero hay que seguir trabajando. Ganar aquí, en un circuito en el que había ganado seis veces Marc Márquez es increíble, poder romper esta racha, me siento afortunado y esta victoria va para todos los que nos han dejado, pero sobre todo a Hayden.

¿Cómo enfoca lo que hay de temporada en adelante?

No descartamos nada para este año. Hemos conseguido la victoria en Texas, quién dice que no podamos volver a ganar. Llegamos a Europa súper motivados, desde luego con las mismas ganas que siempre y que llegue rápido Jerez, se me hará muy largo hasta que llegue… Pero tenemos que mantener la misma línea que siempre, trabajar bien desde el viernes, y conseguir una buena clasificación.

Si tuviera que elegir una clave para esta victoria, ¿cuál sería?

La clave ha sido mantener la calma cuando he visto que estaba quinto, detrás de Miller, y me costaba seguirle.

Este año le han metido en la pomada del título pilotos como Márquez, Dovizioso o Rossi. ¿Se siente ya uno de ellos?

La verdad es que no me siento inferior a ellos, así que vamos a seguir dándolo todo y, si puedo meterles la moto, se la voy a meter como ellos me la meten a mí en las curvas.

¿Le falta algo a la moto o está al nivel de las demás?

Desde luego que siempre se puede mejorar. Aquí hemos sufrido bastante en las frenadas. Costaba parar la moto, pero la base es buena. Llegar a un tiempo bueno es fácil, pero luego cuesta mejorar ese tiempo.

Es increíble la alegría que le ha dado a Suzuki.

Nos lo merecemos. Suzuki ha trabajado muy duro este invierno para mejorar la moto y al final lo ha conseguido. Entre broma y broma, Davide Brivio (NdR: máximo responsable del equipo) me iba soltando que había que ganar. Sin meterme presión ni ponerme el cuchillo en el cuello, pero me lo iba diciendo. Todos queríamos ganar y se ha conseguido. Estoy súper feliz por ellos y por toda la gente que ha estado a mi lado.