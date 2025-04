Honda comparece en la India

Joan Mir (i), Marc Márquez (c) y Marco Bezzecchi, en los entrenamientos del GP de la India.

La India se ha convertido en el 30º país que alberga una cita del Mundial de MotoGP. Un estreno histórico por lo que supone para el campeonato, que abre un mercado potencial de más de 1.400 millones de habitantes, muchos de los cuales se mueven a diario sobre dos ruedas, ya que la moto es el vehículo más utilizado con diferencia. Un mercado que hay que mimar, como demostró la inmediata rectificación cuando en la realización de televisión apareció un mapa del país que no incluía la región en disputa de Cachemira. Lo que provocó la indignación de muchos ciudadanos indios y las disculpas inmediatas en los perfiles oficiales del campeonato.

Problemas geopolíticos aparte, por ser la primera vez en el circuito de Buddh, los pilotos gozaron de tiempo extra en cada una de las sesiones de la primera jornada, para familiarizarse con el trazado. En la categoría de MotoGP, la suma de los dos entrenamientos fue de dos horas y 20 minutos, más sendas prácticas de salidas al final ya con el reloj a cero.

Este maratón de inicio permitió un reconocimiento a conciencia de un trazado espectacular en el diseño, con diversos cambios de rasante y muy técnico. También para comprobar que fuera de la trazada apenas hay agarre y que la frenada de la curva 1, a final de recta, es el punto más crítico del circuito, con multitud de salidas de pista y alguna que otra caída. Lo que se daba por hecho eran las condiciones extremas, con una temperatura cercana a los 35 grados, pero una sensación térmica superior a los 55, que promete un gran premio muy exigente.

Las Ducati golpearon primero en Buddh, con el mejor tiempo de este viernes para Luca Marini, por delante de Jorge Martín, separados ambos por escasas 8 milésimas; y con Aleix Espargaró tercero a 51. La mejora de la pista del entrenamiento de la mañana al de la tarde fue superior al segundo, lo que hace suponer que durante el fin de semana se rebaje mucho más ese crono de 1'44.782 que a día de hoy es el récord del circuito.

¿Brotes verdes?

Con el nuevo formato de entrenamientos estrenado en 2023, los últimos minutos de la segunda sesión del viernes se convierten en un simulacro de calificación donde los diez primeros logran su billete directo para la Q2. Un lugar donde todavía no habían coincidido en todo el año los pilotos del Repsol Honda. Marc Márquez sí que se había dejado ver en alguna ocasión, pero Joan Mir nunca había logrado su pase directo el viernes, ni tampoco sortear la repesca de la Q1. Un Rubicón que cruzó por primera vez en el subcontinente asiático.

«Se ha juntado que hicimos un test después de Misano, que necesitaba con un circuito nuevo donde los demás no tienen mucha información y a nivel de pilotaje puedes marcar un poco la diferencia», justificaba respecto a esa décima posición de este viernes el piloto balear, que este año se había malacostumbrado a cerrar muchas clasificaciones. Aunque solo es un viernes y el campeón de 2020 era precavido, este primer día en la India le servía un poco para reivindicarse: «Nunca he dudado de mí mismo, pero hoy he demostrado que con un paquete bastante correcto, puedo pilotar como sé».

Un discurso similar era el que hacía su compañero de box, Marc Márquez, después de acabar cuarto: «La moto es la misma, pero en un circuito sin referencias, los pilotos con talento marcan la diferencia. Mir es un piloto supertalentoso, también está Quartararo delante y eso es porque los pilotos con talento marcan la diferencia en los circuitos nuevos». Y no solo Márquez. Mir y Quartararo, el otro campeón de MotoGP, y Pecco Bagnaia, también acabaron entre los diez primeros.

En las categorías pequeñas, el piloto neerlandés Colin Veijer comenzó al frente de Moto3 por delante de Jaume Masià, mientras que el italiano Tony Arbolino superó al líder de Moto2, Pedro Acosta. Habrá que madrugar (o trasnochar) para seguir toda la acción en la jornada de este sábado, ya que desde las 5:40 habrá motos en pista. La calificación de MotoGP arrancará a partir de las 7:50, mientras que la carrera sprint está programada para las 12 del mediodía.