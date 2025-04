Márquez segundo y Martín tercero en el inicio del GP de Japón

Jesús Gutiérrez Motegi Viernes, 4 de octubre 2024, 12:56 Comenta Compartir

La primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón tuvo poca historia. El entrenamiento libre de la mañana se vio afectado por una fina lluvia que caló el circuito de Motegi y los tiempos no fueron muy representativos. Y a pesar de todo, Pecco Bagnaia y Jorge Martín encabezaron una tabla de tiempos con mucho margen de mejora todavía.

Ese salto llegó en el entrenamiento de la tarde, cuando las condiciones de pista mejoraron y en los últimos minutos de sesión todos pasaron por boxes para poner neumático blando y buscar ese tiempo entre los diez primeros que asegurase su presencia en la Q2. Ahí llegó la sorpresa con el tiempazo de Brad Binder con la KTM, que batió al arsenal de Ducati, que habitualmente lidera la clasificación. Es cierto que las motos austriacas en este circuito de Motegi siempre han ido rápidas y eso puede ser también un punto a favor de Pedro Acosta, cuarto este viernes y que persigue con ahínco su primera victoria en MotoGP.

Segundo fue Marc Márquez, que salvó los muebles al final después de un entrenamiento plagado de problemas técnicos y que le hizo perder mucho tiempo dentro del box. Tuvo problemas con los frenos, algo bastante recurrente este año con la Ducati de 2023, y otros más específicos sobre los que no quiso comentar. Y no hay que olvidar que viene de haber roto el motor en el pasado Gran Premio de Indonesia.

No estaba muy contento el de Cervera al término de la jornada, a pesar de haber cumplido con creces el objetivo del viernes: «El segundo no es un resultado real, porque Martín no ha puesto el segundo neumático y Bagnaia ha fallado en su intento de vuelta rápida, así que yo creo que lo real habría sido un cuarto puesto. Lo que sí es real es que hemos tenido un día malo, que a veces no lo refleja la posición. Hemos tenido muchos problemas, sobre todo por la tarde, y eso nos hace no entender nada para el domingo». No se mostraba muy optimista el ilerdense, puesto que la previsión para este sábado da lluvia todo el día y esto impediría buscar la puesta a punto idónea para la carrera del domingo, que en principio todo apunta que será en seco.

Marcaje entre Martín y Bagnaia

No es habitual que los dos candidatos al título coincidan en la pista un viernes, y es justo lo que pasó en la segunda sesión de entrenamientos. Bagnaia rodó un par de vueltas detrás de la Ducati de su rival hasta que el equipo le informó al propio Martín de la situación. El español abrió la puerta al italiano para que se pusiera delante y éste copió la estrategia de estudiar a su competidor hasta que ambos se cansaron de jugar al gato y al ratón. En cualquier caso, ambos cumplieron el objetivo del viernes sin muchos problemas, pasar directos a una Q2 que se espera en mojado.

A pesar de que Jorge Martín solo utilizó un juego de gomas blando y que le dio para ser tercero, no terminó muy satisfecho el madrileño con su primer día en Motegi: «Entre que por la mañana las condiciones de pista no era las ideales, pilotando una MotoGP con slicks en lluvia, y luego que las sensaciones han sido un poco peor de lo que me esperaba, ha sido un día difícil, pero me encuentro bien». Todo lo contrario que su rival, séptimo este primer día de entrenamientos, y que tenía un discurso mucho más positivo: «En este momento quizás soy el más fuerte, pero tanto Acosta como Martín están muy cerca».

Si, como parece, la jornada de este sábado está pasada por agua, se reordenará todo de cara a la calificación, que no solo afectará al sprint, sino también a la parrilla del domingo. De momento, y como es habitual, mucho protagonismo de las Ducati, con Bastianini, Álex Márquez, Bezzecchi y Di Giannantonio, acompañando a los tres tenores de la marca en ese 'top 10' que da acceso a la Q2. Y donde, además de las dos KTM de Binder y Acosta, también se coló un sólido Maverick Viñales, sexto.

En las categorías pequeñas, el mejor tiempo en Moto2 fue para el checo Filip Salac, por delante de Arón Canet, Marcos Ramírez y el líder de la categoría, Ai Ogura; mientras que en Moto3 Iván Ortolá fue el más rápido, por delante del rookie Ángel Piqueras y del líder David Alonso, que llega a Japón con su primera bola de título y al que el resultado de este viernes no le daría para certificar el campeonato el domingo.