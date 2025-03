Ducati sale al rescate de Bagnaia

jesús gutiérrez Viernes, 4 de noviembre 2022, 19:40 Comenta Compartir

Fabio Quartararo solo tiene una bala en la recámara para reeditar su corona de MotoGP. Está obligado a ganar la carrera y esperar el pinchazo de su rival. Si éste llegara en forma de caída o de problema técnico el domingo, porque se antoja altamente improbable que Pecco Bagnaia no acabe la carrera 14º en condiciones normales, el francés todavía tendría la difícil misión de batir a la 'Red Army'. La armada italiana cuenta con ocho motos y la mitad de ellos, sin contar a su jefe de filas, son potenciales ganadores del Gran Premio de Valencia, como demostraron en 2021 cuando coparon los tres escalones del cajón.

Ducati ha sacado músculo en el primer día de entrenamientos libres, donde a su líder se le ha visto más dubitativo que nunca. De hecho, con la clasificación del FP1 en la mano, Quartararo sería campeón ya que lideró el entrenamiento y Bagnaia solo pudo ser 17º. Pero el FP2 volvió a poner las cosas en su sitio, al menos en lo que se refiere a la presencia de las motos italianas en cabeza. En cuanto sus pilotos pusieron neumático blando y buscaron el 'time attack', la clasificación se fue tiñendo de rojo en cabeza, copando cuatro de las cinco primeras posiciones: Luca Marini, Jorge Martín y Jack Miller fueron los tres más rápidos del día, con Enea Bastianini quinto. Y emboscado entre tanta moto italiana, Marc Márquez se clasificó cuarto. El de Cervera tuvo que lidiar con dos caídas, una por sesión, que no tuvieron consecuencias físicas pero que demuestran que el piloto de Cervera ya se permite buscar los límites de la moto en cada entrenamiento. Y esa sí que es una buena noticia.

Los candidatos al título finalizaron la jornada seguidos, octavo y noveno, pero con sensaciones enfrentadas. Mientras que Quartararo lo daba todo, Bagnaia prefería trabajar de cara a la carrera e incluso se dejaba un margen a la hora de afrontar su mejor vuelta, como confesaba después ante los medios: «Hoy no quería cometer errores». ¿Es posible el milagro francés? Parece bastante difícil, pero Quartararo promete no rendirse: «Nada es imposible. Hay que creérselo hasta que se acabe. En mi mente digo que siempre puede pasar algo, en el último segundo en muchos deportes se ha visto que realmente todo es posible. Así que hasta que no haya la bandera de cuadros no dejaré de luchar». Mientras el francés cree en la remontada, las Ducati le muestran el camino a seguir al líder Bagnaia.

Moto2 con aroma español

A pesar de que los números dicen que el título de Moto2 está más abierto que el de MotoGP, los resultados del viernes dejan entrever que, o mucho se tuercen las cosas o se celebra en Valencia el segundo título español de la temporada. Con una renta de 9,5 puntos en la clasificación, a Augusto Fernández le vale con acabar en el podio, pero una vez completada la primera jornada de entrenamientos libres, el único que se presenta como rival del balear es su compañero de equipo, Pedro Acosta. Los dos pilotos del Red Bull KTM Ajo se repartieron la primera y segunda posición en los dos entrenamientos libres, mientras que Ogura solo pudo ser undécimo. Y lo peor para el japonés no es tanto la posición, como la diferencia entre ambos, ya que terminó a casi un segundo del tiempo del mejor tiempo del día de Acosta, que no tuvo ningún problema en confirmar que estaría dispuesto a hacer de escudero, llegado el caso.

En Moto3 Izan Guevara ya ejerció de campeón del mundo liderando el primer libre y acabando tercero en la combinada de entrenamientos, por detrás del japonés Tatsuki Suzuki y de Dennis Foggia. El italiano se tiene que jugar el subcampeonato con Sergio García, que terminó sexto y busca un doblete para el motociclismo español en la categoría pequeña y para el equipo que dirige Jorge Martínez Aspar.

