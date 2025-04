Ducati abusa en su circuito fetiche

jesús gutiérrez Spielberg Viernes, 19 de agosto 2022, 19:02 Comenta Compartir

Desde que el renovado Red Bull Ring volvió a formar parte del calendario de MotoGP en 2016, Ducati ha convertido a este circuito a los pies de los Alpes en su jardín particular. El primero en ganar fue Andrea Iannone y le siguió su tocayo Andrea Dovizioso, que se anotó tres victorias entre 2017 y 2020. Jorge Lorenzo también puso su bandera de Lorenzo's Land en 2018 y Jorge Martín lograba el año pasado su primera, y hasta la fecha, única victoria en la categoría reina. Todos ellos con Ducati, que suma seis victorias en las ocho veces que ha habido carreras de MotoGP en esta pista. Ocho veces en seis años, y es que en los dos últimos hubo cita doble en Austria por culpa de la pandemia.

Cada vez que el campeonato aterriza en este circuito, Ducati es la gran favorita. Y la razón se podría resumir en dos palabras: potencia y tracción. Las dos grandes virtudes de la moto italiana. Se trata de un trazado con muy pocas curvas (solo 11, el que menos en el calendario) y en varias de ellas se sale prácticamente de parado, por lo que se necesita tener reacción inmediata al primer golpe de gas. Y por si fuera poco, la primera parte es una sucesión de tres rectas donde las motos italianas alcanzaban siempre las mayores velocidades puntas. Si Ducati hubiera construido el circuito de sus sueños, se parecería mucho a este Red Bull Ring. Pero a finales del año pasado el circuito acometió una renovación en su trazado. En mitad de la segunda recta se construyó una chicane para reducir la velocidad en uno de los puntos negros del Mundial. ¿Lograría este ligero cambio alterar el orden establecido?

Parece que no, a tenor de lo visto en la primera jornada, en la que Ducati firmaba el mejor día de su vida en unos entrenamientos libres, colocando a siete de sus ocho pilotos en las ocho primeras posiciones: Johann Zarco, Jack Miller y Jorge Martín en las tres primeras posiciones; y Pecco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi y Enea Bastianini entre el quinto y el octavo. Solo apareció intercalado en la cuarta posición el líder del campeonato, Fabio Quartararo. A una vuelta y en seco las Ducati parecen imbatibles en este circuito, y si el tiempo acompaña hoy, la batalla por la pole pinta que va a ser una Copa Ducati.

¿Y Aleix Espargaró? Nuestra baza para lograr el título de MotoGP no ha tenido un gran estreno, undécimo y por detrás de su compañero de equipo Maverick Viñales. En las dos sesiones de entrenamientos del viernes no se le vio especialmente fino en esa nueva chicane que se saltó en varias ocasiones. Pero el catalán se mostró confiado de sus posibilidades, teniendo en cuenta que sabe dónde está su punto débil. «La hago muy mal», comentaba hablando de esa nueva sección del circuito. «No soy capaz de entender cómo hacerla y hasta mi última vuelta no he sido capaz de hacerla decentemente. Ahí me he acercado bastante a los mejores y he acabado a sólo tres décimas. Si mejoro en este punto podría estar el primero perfectamente», añadió.

El regreso de Pedro Acosta

Después de perderse las dos últimas carreras por una fractura de fémur, Pedro Acosta volvió a subirse a su Moto2 en Austria. Todavía arrastra secuelas de la lesión, aunque su mayor hándicap es que lleva dos meses sin competir y se ha notado su déficit de horas encima en la primera jornada. Nada que ver con su compañero de equipo y líder de la categoría, Augusto Fernández, que ha sido tercero por detrás de los pilotos asiáticos, Somkiat Chantra y Ai Ogura. El balear busca su cuarta victoria consecutiva en 2022, un racha que en Moto2 solo ha conseguido hasta la fecha Toni Elías en 2010.

Los pilotos de Moto3 han sido a los que más les ha afectado las cambiantes condiciones meteorológicas que siempre tenemos en esta parte de Austria. El FP1 de la mañana lo disputaron bajo la lluvia y ya por la tarde, el más rápido en el FP2 fue el italiano Dennis Foggia, último ganador de la categoría en Silverstone y el principal rival en el campeonato de los españoles Izan Guevara y Sergio García, que no tuvieron un primer día demasiado brillante (12º y 13º, respectivamente). Para remediarlo, le queda todavía otro entrenamiento libre y el cronometrado de hoy, que formarán la parrilla de este Gran Premio de Austria, teñido de rojo Ducati en su primera jornada.

