Primera victoria y primer liderato de Sergio García en Moto2

Jesús Gutiérrez Domingo, 14 de abril 2024, 19:08 | Actualizado 21:05h.

Sergio García fue el único piloto de la primera fila que no falló en la salida y llegó al embudo de la curva 1 en cabeza y a partir de ahí ya nadie le rebasó. Los teóricos favoritos partían por delante de él, Arón Canet desde la pole y Fermín Aldeguer segundo. Sin embargo, al murciano le hizo un extraño su moto antes de esa primera frenada y se fue largo, y por fuera de su trazada se encontraba un Canet que también tuvo que corregir su trayectoria, perdiendo ambos pilotos muchas posiciones de salida y dejándose también muchas de sus posibilidades de ganar.

Las primeras vueltas de Moto2 fueron una auténtica locura, con una gran cantidad de adelantamientos y alternativas, como si fuera una carrera de Moto3. Pero, al contrario que en aquella, no hubo tantas caídas ni situaciones de tensión. Al que no adelantaron en ningún momento fue a García, que abrió un colchón de dos segundos con sus perseguidores en el ecuador de la carrera que fue lo que le permitió tener un final de carrera relativamente tranquilo, porque un problema con el cambio de su moto hizo que en un par de ocasiones se quedara en punto muerto y perdió de golpe toda su ventaja. Con más suspense de lo que debería, ya que al final aventajó en cuatro décimas a Roberts, el de Burriana se anotó su primera victoria en la categoría intermedia, y de paso se alzaba al liderato de Moto2. «Ya tocaba quitarme la espinita con este circuito. Había corrido aquí en cinco ocasiones no había puntuado en ninguna». La mejor manera de acabar con esa maldición de Austin.

Por detrás, el norteamericano Joe Roberts se daba un baño de masa en su gran premio de casa con una segunda posición defendida frente al teórico gallo de la categoría, Fermín Aldeguer, al que ya le tocaba estar en podio. En lo que llevamos de temporada el murciano no ha tenido una carrera sin percance, pero al menos esta vez pudo subir al cajón y sumar unos puntos fundamentales para el campeonato. Su compañero, Alonso López, finalizó cuarto, por delante del gaditano Marcos Ramírez. Mientras que el piloto que llegaba líder a la cita americana, Arón Canet, solo pudo acabar noveno tras ese contratiempo de la salida y verse incapaz de remontar después de la segunda mitad de carrera.

