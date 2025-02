David Alonso y el Aspar Team ganan por Valencia

Jesús Gutiérrez Domingo, 3 de noviembre 2024, 07:37 | Actualizado 15:39h. Comenta Compartir

El paddock de Malasia ha vivido todo el fin de semana con un ojo en la pista y otro en lo ocurrido en Valencia, principalmente la comunidad española y en especial el Aspar Team, el equipo con sede en Guadassuar y que siempre ha presumido de sus raíces. Al mando de esa estructura la leyenda del motociclismo valenciano, Jorge Martínez 'Aspar', cuatro veces campeón del mundo en los años ochenta y que desde que se retiró fundó una escudería familiar, con mucha gente de la 'terreta'. Cuesta imaginar cómo han podido vivir estos días a miles de kilómetros de distancia de su casa.

«Es un homenaje para Valencia», decía el jefe nada más terminar una carrera en la que su piloto David Alonso paseó una 'senyera' en la vuelta de honor. No hubo ningún tipo de celebración, solo una sentida dedicatoria. «Todo lo que hago es porque lo siento y hoy no me salía celebrar nada. Hoy solo quería cruzar la línea de meta y pasear la bandera. Ha sido difícil ser profesional y hacer mi trabajo el domingo. Lo he conseguido por ellos, que están lejos de su familia y que están deseando volver a casa para echar una mano», decía Alonso tras ganar su histórica victoria 12+1 de la temporada.

La carrera de Moto3 volvió a ser caótica por momentos pero ganó el de casi siempre. Y con remontada, después de verse inmerso en un incidente donde se fue al suelo el segundo del Mundial, Dani Holgado. Era la segunda vuelta y el alicantino se cayó tras un toque con Ortolà. Para evitar el impacto, Alonso se fue largo y cuando volvió a la trazada había sido engullido por el pelotón. El hispanocolombiano se puso el mono de trabajo y fue recuperando posiciones hasta que se puso en cabeza a cuatro vueltas del final.

A partir de ahí, ya nadie le pudo adelantar, ni siquiera un peleón Furusato, que lo intentó en la última vuelta, pero se tuvo que conformar con la segunda plaza. Y en tercer lugar, el sevillano José Antonio Rueda, que arrebató el podio en la última vuelta a otro valenciano, Iván Ortolá, que en la última cita del año se disputará el subcampeonato con Holgado y el neerlandés Veijer, quinto en Sepang.