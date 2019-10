Gran Premio de Australia Dalla Porta, campeón del mundo de Moto3 El italiano gana la carrera en Australia, Marcos Ramírez fue segundo, Albert Arenas tercero y en la que Arón Canet terminó por los suelos BORJA GONZÁLEZ Circuito de Phillip Island Domingo, 27 octubre 2019, 07:22

Arón Canet se había marcado como objetivo para el fin de semana de Australia retrasar el alirón del líder de Moto3, Lorenzo Dalla Porta. Enrabietado tras el fallo en Motegi, Canet se mostraba serio y concentrado, con la mente puesta en ganar en Phillip Island, un trazado acostumbrado a ver grupos enormes en la clase pequeña, y resoluciones de carrera en la última vuelta. También, a caídas salpicadas que suelen ir cambiando la fisonomía de esos grupos. Unas carreras, en definitiva, de muy difícil pronóstico. Con todos estos ingredientes, más las complicaciones de un fin de semana marcado por la difícil climatología, Moto3 afrontaba su primera bola de campeonato. Y a la primera fue la vencida, sobre todo porque Canet volvió a fallar; en la vuelta tres, en la primera curva, trazó por donde no se debe, y muy pasado terminó por los suelos, dejando el camino expedito a Dalla Porta, que ya sólo tenía que preocuparse de sumar cuatro puntos, y de vigilar que Tony Arbolino, algo desdibujado en los últimos fines de semana, y que no debía sumar 18 puntos más que él. Algo que no fue un problema para el italiano, que ha gestionado a las mil maravillas este tramo final de año, ayudado por su equipo y acompañado por una moto imbatible en velocidad punta.

El paso de las vueltas fue dejando víctimas en el grupo, además de Canet: Fernández, Rodrigo, Migno, Toba, y en el último giro, Masiá y Vietti… Todo sin salpicar a Dalla Porta que, para bordar su título, sólo tuvo que aguantar la presión de Suzuki, Albert Arenas y su compañero Marcos Ramírez en la última vuelta. Arenas lo buscó, pegándose a su rueda, aunque nada pudo hacer frente a la Honda; Ramírez agarró al ganador de Tailandia e incluso le rebasó en la meta para firmar el segundo puesto, por delante de Arenas (tercer podio consecutivo) y de un brillante Dalla Porta que dio a Italia su primer título de Moto3 de la historia, y devolvió un cetro de la clase pequeña al motociclismo trasalpino que no lograba desde 2004, cuando Andrea Dovizioso reinó en 125cc.