El cielo sonríe a Manu González y a Ai Ogura

Jesús Gutiérrez Domingo, 6 de octubre 2024, 07:41 | Actualizado 12:41h. Comenta Compartir

Justo cuando se apagaba el semáforo y daba inicio la carrera de Moto2, un fuerte chaparrón empapó la pista y obligaba a detener la prueba cuando todavía no se había cumplido la primera vuelta de la misma. Todos los pilotos de la categoría intermedia pasaron por boxes para poner neumáticos rayados en sus motos… ¿todos? No hubo seis valientes que apostaron por mantener la goma lisa, cuando todavía llovía, entre ellos el líder de la categoría, Ai Ogura, que pensó más en ganar en casa que en el campeonato.

La carrera se retomó pasados unos minutos y se acortó a solo doce vueltas. La lluvia amainó con la nueva parrilla recién formada y aunque en la resalida los pilotos con neumáticos rayados fueron más efectivos, el asfalto empezó a secarse tan rápido que, a partir de la segunda vuelta, la diferencia entre unas gomas y otras ya era abismal. Ogura pasó la primera vuelta en 14ª posición y dese ese momento empezó una remontada frenética que le llevó a la primera plaza antes de terminar el tercer giro. Por detrás, los otros cinco pilotos que calzaban slicks (González, Salac, Alcoba, van der Goorbergh y Artigas), pasaban por encima del resto del grueso del pelotón. Había dos divisiones dentro de la carrera y solo seis valientes acertaron.

Desde la primera posición, el japonés parecía tener la victoria segura, pero por detrás llegaba un rival inesperado, Manu González, que en pocas vueltas le había recuperado más de tres segundos para situarse a la estela de Ogura, al que adelantó cuando solo quedaban cuatro vueltas. A partir de ahí, el madrileño no tuvo rival y no cometió un solo error para lograr su primera victoria en el mundial de Moto2 a sus 22 años, arrebatando la gloria al ídolo local, con el checo Salac completando el podio. «Hoy he tenido esa chispa de suerte que hace falta, pero este tipo de carreras es un todo o nada. La primera victoria siempre es especial y llega cuando menos te la esperas», comentaba después un sereno Manu González.

En clave campeonato, Ogura dio un golpe sobre la mesa con esa segunda posición. Y es que con ese resultado y el pinchazo de sus rivales más cercanos: Sergio García (14º), Alonso López (9º) y Arón Canet (16º), el japonés deja visto para sentencia el título, con 60 puntos de margen con su más inmediato perseguidor cuando quedan 100 en juego. Es decir, en la próxima cita de Australia, Ogura podría proclamarse ya matemáticamente campeón del mundo de Moto2.