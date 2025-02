Chantra da la sorpresa en su territorio

Borja González Mandalika Domingo, 20 de marzo 2022, 08:43 | Actualizado 17:19h. Comenta Compartir

Las primeras señales de que el primer domingo de carreras en el circuito de Mandalika iba a ser extraño llegaron antes del inicio de la prueba de Moto2. Por sorpresa, Dirección de Carrera anunció la reducción del número de vueltas a completar, de las 25 previstas inicialmente a las 16 que le bastaron al tailandés Somkiat Chantra para hacerse con su primer triunfo en el campeonato, el primero en la historia de un deportista procedente de este país asiático, de condiciones climatológicas muy parecidas a las disfrutadas y sufridas en Indonesia este fin de semana. La rebaja de nueve giros fue provocada por el estado de la pista, que empezó a levantarse en varias de sus curvas, un temor que los organizadores del evento tenían si se pasaba de determinada temperatura, en un asfalto demasiado reciente.

Chantra tomó la delantera con determinación desde el inicio, a la vez que empezaban a caer unas gotas de agua que no llegaron a transformarse en lluvia. Y ya no soltó ese liderato. Por detrás se formó un grupo con los británicos Jake Dixon, autor de la pole, y Sam Lowes (el primero se fue al suelo a los pocos minutos), más Arón Canet y Celestino Vietti, los dos que ocuparon los primeros puestos en la carrera inaugural de Catar. El italiano, pupilo de Valentino Rossi, demostró que este año va en serio. No dejó que Canet se le escapase para luego ser capaz de adelantarle y tomar un hueco suficiente para ser el segundo del día y para consolidar su liderato. El valenciano, por su parte, sumó un nuevo cajón que le permite seguir la estela de Vietti en el campeonato. Quinto en meta fue Augusto Fernández, con Fermín Aldeguer séptimo y el campeón de Moto3, Pedro Acosta, noveno. Albert Arenas cerró un top diez con cinco pilotos españoles.

