Pecco Bagnaia reacciona y Jorge Martín minimiza daños

Jesús Gutierrez Domingo, 27 de octubre 2024, 09:01 Comenta Compartir

Pecco Bagnaia volvió a demostrar por qué es bicampeón del mundo de MotoGP. El italiano se repuso al palo psicológico del sábado, cuando Martín le batió en el sprint después de adelantarle en la pista. El formato actual del campeonato le daba otra oportunidad el domingo que no desaprovechó. Y eso que las condiciones meteorológicas no lo pusieron nada fácil, porque la lluvia, que había aparecido de manera intermitente durante toda la jornada, se intensificó justo antes de la carrera de MotoGP, que fue declarada en agua y con todos los pilotos de la parrilla montando neumáticos rayados.

Tan delicado estaba el asfalto en esos momentos que, en la vuelta de salida del pit lane, Álex Márquez se fue al suelo, tuvo que cambiar de moto y salir del fondo de la parrilla. Era un aviso a navegantes de lo poco que iba a perdonar un asfalto completamente encharcado. En esas condiciones, ni Martín ni Bagnaia se guardaron nada en la salida y ambos firmaron una primera vuelta antológica, de la que salió victorioso el español, que se consolidó al frente de la carrera tras esa batalla inicial.

Martín parecía el más fuerte en ese tramo de la carrera, abriendo un hueco sobre Bagnaia que nunca llegó a superar el segundo hasta que, a partir de la cuarta vuelta, el italiano empezó a recortarle y situarse a su estela, llevándose a Márquez a rueda. No llegó a haber batalla en pista porque en la quinta vuelta Martín cometió un error, se fue largo y sus dos perseguidores le adelantaron. En ese momento, Bagnaia recortaba 9 puntos en la clasificación virtual y Martín no podía seguir el ritmo del dúo de cabeza.

Las caídas se sucedían conforme pasaban las vueltas: Bezzecchi, Quartararo, Raúl Fernández, Bastianini, Morbidelli… Estaba siendo una carrera de supervivencia que no permitía errores, justo cuando Márquez pasó al ataque. El de Cervera rodaba cómodo a rueda de Bagnaia, pero tenía algo más y lo intentó hasta en dos ocasiones en la última curva del circuito, pero el italiano le devolvió ambas pasadas. Parecía cuestión de tiempo que Márquez consolidara su adelantamiento pero entonces llegó el error del español, que se fue al suelo en la vuelta 14, justo en el ecuador de la carrera, y dejaba vía libre a Bagnaia para que lograse la primera victoria de su vida en mojado. «Después de casi veinte años compitiendo por fin ha llegado. La victoria era muy importante para el campeonato, pero aún más a un nivel mental y de confianza», confesaba el italiano.

«Falta de paciencia»

Esa caída alejó a Márquez de una más que probable victoria, porque se le veía con más ritmo y quedaba media carrera por delante. «Los humanos cometemos errores y hoy me ha tocado a mí. Estaba planteando una carrera correctamente, pero ha faltado paciencia en ese punto, porque aún quedaban 13 vueltas y era el más rápido en pista». Aunque se reincorporó a la carrera y acabó remontando a marchas forzadas, con penalización incluida tras un toque con Mir, acabó undécimo justo por detrás de su hermano Álex, que también remontó desde el fondo de la parrilla.

La caída de Márquez dejaba a Bagnaia solo en cabeza y con una ventaja de dos segundos y medio sobre Martín, que administró hasta final de carrera sin cometer un solo error. Ninguno de los dos lo cometieron y el italiano recortó 5 puntos en la general al español, que sale de Tailandia con 17 puntos de renta, 3 menos de los que llegó, pero que ya tendrá bola de título el próximo fin de semana en Malasia. «Estoy contento porque no he fallado y sólo he perdido una posición con Pecco, que al final era el objetivo parte del plan», confesaba el de San Sebastián de los Reyes.

El de Tailandia fue uno de esos podios donde los tres primeros acabaron contentos, porque en el tercer escalón Pedro Acosta se reencontró con un buen resultado tras cinco ceros consecutivos. «El objetivo era acabar carrera, pero al final ha sido un todo o nada otra vez», describía el de Mazarrón su final de carrera, en el que ganó la batalla a sus dos compañeros de marca en KTM, Brad Binder y Jack Miller. Séptimo terminó Maverick Viñales y noveno su compañero en Aprilia, Aleix Espargaró, con Álex Márquez cerrando el top 10, en una carrera de supervivencia donde solo dieciséis pilotos cruzaron la línea de meta.

Temas

Tailandia

MotoGP

Motos