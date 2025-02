Jorge Martín gana la carrera de su vida en Tailandia

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 29 de octubre 2023, 09:00 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

Después de dos errores de bulto en las últimas citas en Indonesia y Australia, Jorge Martín sentía la necesidad de reivindicarse. Necesitaba un fin de semana como el de Tailandia para alejar los fantasmas. Y sobre todo necesitaba un domingo como el vivido en el circuito de Buriram. «Creo que ha sido la carrera más bonita de mi vida. He estado gestionando y guardando gomas para el final y la pelea, entrando tres pilotos pegados en meta, ha sido increíble. Creo que desde fuera los espectadores lo habrán disfrutado».

Ya se intuía que la carrera del domingo poco tendría que ver con el sprint del sábado, cuando Martín ganó en solitario con la goma blanda y sin necesidad de gestionar. Con el neumático más duro Bagnaia había demostrado más ritmo, sobre todo con la goma usada, así que se esperaba una carrera mucho más táctica. Y así fue. El español lideró la carrera desde el inicio sin apretar, lo que provocaba que los veintiún pilotos de la parrilla formasen un largo tren sin que nadie se descolgara.

Martín llevaba el peso de la carrera por delante, mientras que Bagnaia se metía en mil batallas por detrás en esas primeras vueltas, especialmente intensas con Marc Márquez que no le regaló ni un adelantamiento. Ahí, hasta que consiguió escalar a la tercera posición donde pudo darse ya un respiro, después de que se cayera delante de él Álex Márquez, el único que había optado por la carcasa más blanda y que le saliese mal la apuesta.

El ritmo machacón del español acabó por dejar a tres pilotos destacados. Los dos candidatos al título y un incómodo invitado como Brad Binder, al que la victoria el sábado de los Springboks en la Copa del Mundo de Rugby le había espoleado. «Me levanté esta mañana viendo que Sudáfrica había ganado mundial y pensé, puerta grande o enfermería. Hoy no tenía intención de dejarme nada en carrera». Y lo cumplió a rajatabla el de KTM, que fue el único capaz de adelantar a Martín en un par de ocasiones en toda la carrera.

El sudafricano estaba desatado y Martín cerraba todos los huecos posibles, y por detrás Bagnaia quería pescar en río revuelto. Sin embargo, la defensa del español fue imperial, especialmente en una última vuelta en la que los neumáticos ya estaban en las lonas. No cometió ningún error y celebró con rabia una victoria liberadora para él. «Después de las últimas carreras he empezado a sentir más la presión. Por eso ayer no celebré el sprint, porque estaba totalmente focalizado en la carrera de hoy. No pude disfrutar el momento. No he dormido y ahora por fin me he podido relajar. Necesito cuatro o cinco días de desconectar de motos porque este triplete ha sido bastante duro. Más que físico, mentalmente, me ha destrozado».

13 puntos y 3 grandes premios

Aunque Bagnaia cruzó la meta tercero, el 'VAR' de MotoGP le ascendió una posición con la sanción de Binder por exceder los límites de pista en pleno ataque a Martín. Así pudo minimizar los daños, después de haber perdido unos puntos de oro en el sprint del sábado. Empezó este tríptico oceánico con tres puntos de ventaja para Bagnaia en la clasificación y ahora son trece a favor del italiano. «Es un balance positivo para mí, sobre todo porque por fin he vuelto a recuperar las buenas sensaciones con la moto». Y a pesar de todo, el sabor de boca que deja esta gira es que Martín está un paso por delante y que al menos el campeonato debería llegar vivo a Valencia. En un duelo que ya se presupone que será de dos, ya que Bezzecchi, cuarto en Tailandia, ya está a 79 puntos.

Binder no fue el único sancionado post carrera. Aleix Espargaró, que cruzó la meta quinto, recibió una penalización de tres segundos por superar la presión mínima en el neumático. Una normativa que entró en vigor esta temporada y que ha sido primero en infringirla. El de Granollers bajaba hasta la octava posición, mientras ganaban plaza Quartararo, Márquez y di Giannantonio. El de Cervera volvía a marcar la diferencia con la Honda, aunque le quedaba la duda de hasta dónde habría llegado de haber arriesgado con el neumático más blando. «Si ayer sonó la flauta hoy la hemos soplado flojito porque no hemos salido a inventar. Hemos optado por la opción más conservador, montando el mismo neumático que el resto y ahí se ve dónde estamos. Pero necesitaba un fin de semana estable como el de Tailandia».

Tras un intenso triplete, MotoGP se toma un fin de semana de descanso para afrontar los tres fines de semana consecutivos que decidirán el título de 2023. Malasia, Qatar y Valencia, en este orden, pondrán el broche a una temporada donde quedan 111 puntos en juego y solo treces separa a los dos candidatos.

