Bagnaia vuelve a retar a Quartararo

Antes de comenzar, el Mundial de MotoGP 2022 se planteaba como una guerra igualada aunque sobre el papel con cuatro nombres por encima del resto: el campeón Fabio Quartararo, el subcampeón Pecco Bagnaia, el campeón de 2020 Joan Mir y el seis veces campeón Marc Márquez. Antes de llegar a Jerez, diez pilotos habían subido ya al podio, lo que ratificaba esa presunción de igualdad, aunque de entre los teóricos favoritos, solo Quartararo respondía a las expectativas.

El francés, que llegaba como líder empatado con Álex Rins, había señalado como un momento importante para sus aspiraciones el trío de carreras Portugal-Jerez-Francia en el que está inmerso el campeonato. Ganó en la primera parada y amenazaba con hacerlo en la segunda. De hecho, el viernes aparecía como el hombre a batir en el trazado andaluz, aunque el sábado hubo un piloto que se le acercó, y mucho: Bagnaia.

El italiano, con problemas en el inicio de la temporada con la última versión de la Ducati, había ido mejorando en el transcurso de los primeros grandes premios a costa de resultados grises (caída en Catar, decimocuarto en Indonesia, dos quintos en Argentina y Estados Unidos y un octavo en Portugal). Esta progresión le llevó al punto de poder firmar en Jerez una pole poderosa, con récord incluido, desde la que preparó su ataque al triunfo en carrera.

«Era consciente de que Fabio era el hombre a batir, pero en cuanto a ritmo tenía claro que el problema iba a ser la presión del neumático delantero por las temperaturas. Por eso necesitaba ir delante», explicaba después de dominar las 25 vueltas de carrera, bajo un ritmo muy parejo al de su rival con el que mantuvo un margen que apenas pasó de las siete décimas de segundo. Todo en una prueba de tensión marcada por las altas temperaturas y la necesidad de no sobrecalentar la goma delantera estando a la estela de otra moto.

«Sabía que si no le podía adelantar en las primeras vueltas me iba a costar mucho mantener la presión correcta en el neumático delantero, que fue lo que ocurrió, así que intentaba mantener la distancia correcta durante la carrera porque enseguida el tren delantero se me movía mucho, me patinaba mucho», corroboraba por su parte Quartararo, tratando de explicar por qué la carrera no dejó muchos adelantamientos. Esta circunstancia permitió a Bagnaia mantener a raya al líder de MotoGP, para presentar así de nuevo su candidatura a pelearle la corona.

«La victoria ha llegado después de un periodo difícil, no hemos dejado de trabajar nunca, y por fin después de tanto trabajo arduo en casa y aquí empezamos a demostrar el potencial que nosotros ya sabíamos que estaba en esta moto, pero que nos costaba demostrar», concluía Bagnaia.

La pelea por el podio

Por detrás, en el segundo escalón de ritmo, se formó un grupo de tres, con Jack Miller, Marc Márquez y Aleix Espargaró, donde sí que hubo más pelea. La que planteó en primer lugar Márquez, que enseñó parte de su esencia por no cejar en el empeño de sumar su primer cajón de 2022 y también por dejar una de las imágenes de la prueba al salvar una caída en la última curva en pleno forcejeo con sus rivales. Este incidente lo aprovechó Espargaró para pasarle tanto a él como a Miller y así poner un punto más y abrir un hueco que le permitió firmar su tercer podio del curso, el segundo consecutivo, un resultado que le deja como segundo de la general a siete puntos de Quartararo (Rins falló y se quedó sin puntuar).

«Fabio es el campeón del año pasado, ha transcurrido ya la tercera parte del campeonato y estamos a sólo siete puntos de él», apuntaba el de Aprilia. «Este tren solo pasa una vez en la vida, sobre todo en mi caso, y voy a tratar de no bajarme de él. Sé que especialmente con respecto a Fabio y con Pecco, cuando están en su momento dulce, aún me falta algo. Tenemos que mejorar algo la moto y yo, pero la consistencia será la clave», añadía.

Márquez terminó ganándole la partida a Miller para ser cuarto y conseguir el que por ahora es su mejor resultado del año. «He luchado como luché en Portimao con mi hermano Álex por la sexta plaza, como si fuera por una victoria. Son objetivos realistas, porque de esta manera no hay frustración y siempre hay esa pequeña motivación que te puede ir ayudando para las siguientes carreras», se consolaba el del Repsol Honda, aún en la búsqueda del momento de recuperar su competitividad y la de su moto.

