Bagnaia hace pleno en Japón y Martín salva los muebles

Pecco Bagnaia fue el piloto del fin de semana en el Gran Premio de Japón. El italiano ganó el sprint del sábado y la carrera de domingo, y se fue con el máximo de puntos que se otorgan por evento, 37, para apretar aún más una lucha por el título que cada vez tiene más pinta de que no se decidirá hasta Valencia. Solo 10 puntos separan a los dos primeros clasificados, con Jorge Martín resistiendo en cabeza, cuando quedan cuatro grandes premios y un total de 148 puntos en juego. En el cómputo global, la cita de Japón dejó satisfechos a los dos aspirantes. Uno porque lo ganó todo y recortó 11 puntos; y otro porque salió vivo de un fin de semana que se había complicado él solito con la caída en la calificación que le llevaba a partir undécimo en la parrilla.

Tanto Bagnaia como Martín dieron lo mejor de sí en la salida y ahí fraguaron su éxito. El italiano adelantó al poleman Acosta en esa primera aceleración, mientras el español alargó algo más ese momento de inspiración, porque pasó octavo en la primera curva y completaba la primera vuelta cuarto, tras un adelantamiento doble a Márquez y Bastianini. En ese momento, solo se interponían entre él y Bagnaia dos KTM, las de Binder y Acosta. Al primero lo adelantó en pista y se aprovechó de una caída del murciano en la entrada a la recta de meta, para situarse a la estela de su rival con un segundo y medio de desventaja.

Sensación agridulce para Acosta. Más agría que dulce, en el fin de semana que más fuerte se le estaba viendo desde que es piloto de MotoGP. Capaz de plantar cara a las Ducati en todas las condiciones y de superarlas a una vuelta en la Q2. Sin embargo, el bagaje se antoja pobre para sus expectativas en Motegi, con su primera pole en la clase reina, sí, pero cero puntos en su haber. Así lo resumía el de Mazarrón. «El fin de semana en el que más competitivos hemos sido, en el que más follón hemos dado, en el que más a gusto me he sentido y en el que menos puntos me he llevado».

Quedaban 21 vueltas por delante que fueron de mucha gestión y tensión. El italiano administró en todo momento su ventaja, que solo en un par de vueltas bajó del segundo. Fue en el momento que más arriesgó Martín, a tres vueltas del final, pero un par de sustos le hicieron dar por buen la segunda plaza. «Vi la opción de llegar, pero en el momento en que te acercas la presión del neumático sube y todo se vuelve muy difícil», comentaba al terminar la carrera el de San Sebastián de los Reyes, al que todavía le escocía el error del sábado, «está claro que si solo me fijo en el domingo creo que ha sido un gran resultado, pero como fin de semana podría haber sido mejor, sobre todo en la calificación».

Para Bagnaia, la de Japón suponía la octava victoria del año en carreras largas, su récord personal en una temporada y una cifra que solo habían logrado antes en la era MotoGP los grandes campeones como Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo y Marc Márquez; y que ponía en valor el piloto turinés. «Hemos hecho un trabajo perfecto desde el viernes por la mañana y tenemos que poner este fin de semana como ejemplo para las próximas carreras e intentar trabajar siempre así».

Otro podio sufrido

El otro nombre propio del domingo fue Marc Márquez que volvió a sacar petróleo tras haberse complicado el fin de semana en la Q2. El de Cervera partía noveno en parrilla y aunque ganó posiciones en la salida, no hizo milagros como tiene acostumbrado y pasó sexto la primera vuelta. Tuvo que currarse los adelantamientos a las peleonas KTM de Miller y Binder, y también se benefició de la caída de Acosta para situarse tercero en la quinta vuelta. De ahí al final, una carrera que calificó de «aburrida», más parecido a un test que a otra cosa. Porque los dos de delante estaban demasiado lejos, y por detrás tenía que bajo control a Bastianini, al que dio esperanzas pasado el ecuador de la carrera tras irse largo en la curva 1 y perder un segundo.

Esa victoria parcial frente a Bastianini también tenía su trasfondo en clave campeonato, ya que ahora mismo ambos están separados por solo dos puntos en esa lucha por acabar en tercera posición en el campeonato. Los cuatro primeros demostraron que hoy en día están varios escalones por delante y aventajaron al quinto, Morbidelli, en 18 segundos.

Ducati volvió a arrasar a la competencia, ocupando siete de las ocho primeras posiciones con Binder (6º) como el único invitado a la fiesta roja por delante de Bezzecchi y Di Giannantonio. Mientras que Aleix Espargaró, 9º, fue la mejor Aprilia a 30 segundos del ganador. La única Ducati que no acabó la carrera fue la de Álex Márquez, que embistió en la primera vuelta a Joan Mir y arrastrará una sanción de vuelta larga para la próxima cita de Australia.

