Pecco Bagnaia mantiene el fortín de Mugello tras un error de Jorge Martín

Ducati había vestido sus dos motos oficiales de 'azzurro' para celebrar la Fiesta de la República y Mugello vibró como antaño con sus pilotos locales. Especialmente con Pecco Bagnaia, que ha convertido el trazado toscano en su jardín particular. Por tercer domingo consecutivo, el bicampeón de MotoGP conquistó el gran premio de Italia y sumó el máximo de puntos, con su victoria también en el sprint del sábado.

Sin duda, Mugello se parece cada vez más a los años gloriosos de Valentino Rossi, el gran ídolo italiano que ganó en nueve ocasiones este gran premio. Entonces se conocía a los tifosi que teñían de amarillo las gradas del circuito como 'il popolo giallo' (el pueblo amarillo). Cada año el rojo va ganando terreno al amarillo en lo que ya se conoce como la 'nuvola rossa' (nube roja).

Penalizado con tres posiciones en la parrilla por un incidente con Álex Márquez en los entrenamientos, Bagnaia partía desde la quinta posición y tras una salida magistral se colocaba en cabeza en apenas dos curvas. A partir de ahí, el italiano fue la locomotora que dirigió el trenecito que se formó tras él y en el que apenas hubo cambios de posiciones.

Fue una carrera realmente rápida, comparada con la del año pasado, 25 segundos más rápida. Lo que, traducido a tiempos por vuelta, es 1,1 segundo más rápido por cada giro. Una bestialidad. Bagnaia llevó al limite a todos sus rivales y a pesar de que nunca llegó a tener más de un segundo de ventaja, no dio ninguna posibilidad a sus rivales.

Bastianini se impone a Martín y a Márquez

Mientras que por delante nadie tosió a Bagnaia, el picante lo puso el compañero del bicampeón, Enea Bastianini. Se mantuvo casi toda la carrera en tercera posición, entre Jorge Martín y Marc Márquez. Perdió la posición con el de Cervera a seis vueltas del final y lejos de venirse abajo, le devolvió el adelantamiento a dos del final y se lanzó a una persecución que parecía imposible con Martín. En la última vuelta le recortó 8 décimas y esperó a la curva definitiva para meterse por dentro y robarle la segunda posición.

Un adelantamiento que no esperaba el de San Sebastián de los Reyes y por el que hacía autocrítica. «Ha pasado de pensar en ganar la carrera a tres vueltas del final, a cometer un error de 'rookie' y dejar la puerta abierta en la última curva. No me va a volver a suceder, pero hemos salvado un fin de semana muy complicado». Jorge Martín sigue líder, pero llegaba con 39 puntos de ventaja sobre Bagnaia y se va con 18. Y el italiano se ha impuesto en las tres últimas carreras, sumado la de Barcelona y el doblete en Mugello.

El que cortó su propia racha de podios fue Marc Márquez. Acumulaba seis consecutivos entre sábados y domingos, y cuando parecía que seguiría en el cajón, llegó el resurgir de Bastianini. «Es verdad que se nos ha escapado el podio, que era el objetivo, pero no tenía más. Me he visto detrás de Bastianini y cuando he conseguido pasarlo, había utilizado ya muchísimo el neumático trasero». En Mugello se vio claramente que las Ducati 2024 estaban un paso por delante en aceleración que la versión 2023 que pilota el ilerdense. Sin embargo, no quiso justificar su posición por la inferioridad mecánica. «Cuando yo firmé con el equipo Gresini, desde Ducati me dejaron muy claro lo que tendría y yo lo acepté, y sigo con el mismo discurso». Márquez se mantiene en tercera posición del campeonato a 35 puntos de Martín.

Pedro Acosta, la resistencia

Al póker de Ducati por delante, se le sumaron otras tres (la de Morbidelli, Di Giannantonio y Álex Márquez) entre las nueve primeras posiciones. Las motos boloñesas estuvieron intratables en Mugello, y solo dos pilotos fueron capaces de intercalarse entre ellos.

Pedro Acosta, quinto, fue el mejor del resto del mundo con su KTM. Aunque terminó a más de siete segundos del ganador, lo que no dejaba nada satisfecho al murciano: «Me vale lo mismo ser la primera, que la segunda si estoy a siete segundos del primero. Tenemos que mirar lo positivo, que ha sido otro fin de semana consistente, hemos acabado la carrera después de dos ceros, hemos cogido puntos, hemos ido bastante más rápido que la KTM el año pasado».

El otro miembro de la 'resistencia' fue Maverick Viñales con la Aprilia, octavo, y que no pudo hacer más frente al potencial de las Ducati. Y eso que salía desde la segunda posición, pero optó por una estrategia diferente de neumáticos (todos iban con blando trasero y él con medio) y en la primera mitad de la carrera sufrió. Cuando sus gomas empezaron a funcionar, se quedó bloqueado detrás de Morbidelli e incapaz de superar a la Ducati en aceleración.

Vienen ahora tres fines de semana de parón en MotoGP, con el aplazamiento de la carrera de Kazajistán. Casi un largo mes para cargar las pilas antes de afrontar el último doblete (Assen y Sachsenring) previo al parón real de verano.