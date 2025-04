Jorge Martín no da opción y Pedro Acosta se estrena en un podio de MotoGP

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 24 de marzo 2024, 14:46 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

Jorge Martín puso la guinda a un día de gloria para el motociclismo español en el Autódromo Internacional del Algarve. Una victoria cimentada en su fulgurante salida desde el tercer puesto de la parrilla y una frenada en la curva 1 en la que ganó la posición a Enea Bastianini y a Maverick Viñales, que a la postre fue el doble adelantamiento ganador. Y es que el madrileño completó una carrera impecable y no dio ninguna opción, en uno de sus domingos más sólidos que se le recuerdan. «Era un poco lo que tocaba, volver a ganar el domingo. Tenía dudas, porque últimamente voy muy rápido los sábados. No ganaba una carrera larga desde Tailandia el año pasado». Un triunfo sin paliativos, que le dio además un liderato que será más duradero que el del año pasado, cuando apenas lo mantuvo 24 horas, entre el sprint y la carrera.

Jorge Martín marcó un ritmo constante desde el inicio que solo pudieron seguir Viñales y Bastianini. Un trío en cabeza que abrió hueco, pero no intercambiaron sus posiciones hasta la última vuelta, en un giro dramático de los acontecimientos para el de Aprilia. Viñales sufrió un problema mecánico en plena recta de meta y se iba al suelo en la curva 1. Así explicaba el percance: «Se me ha roto el cambio. Desde la vuelta 6 entraba mal la quinta y la sexta, cada vez iba fallando más y perdía mucho en la recta y hasta la última vuelta que no ha entrado la sexta. Se ha quedado en punto muerto, luego he bajado a segunda, me he ido un poquito largo para ver qué pasaba y cuando he ido a abrir gas ha entrado la marcha y me ha tirado». Una pena para Viñales, que venía de ganar el sprint.

Bastianini subió a la segunda posición y el hueco en el cajón que dejaba el de Roses lo heredó Pedro Acosta, para convertirse en el tercer piloto más joven de la historia en subir al podio en la clase reina. Otra buena muestra de que es un elegido para este deporte. Y lo hizo fiel a su estilo, con una salida discreta y un recital de adelantamientos para una remontada memorable. Otra vez se encontró con Marc Márquez, al que ganó la batalla, pero el que más le costó fue al bicampeón Pecco Bagnaia. Estuvo trece vueltas a su rueda hasta que encontró el espacio para meter su KTM. Probablemente en esa pelea se le fue la lucha por la victoria, porque cuando se deshizo del italiano se escapó fácil, pero ya tenía al trío de cabeza a más de tres segundos. Pese al podio, el de Mazarrón se ponía cuentas pendientes para el futuro. «Tenemos que mejorar en los sprint, y sobre todo las salidas, pero las carreras largas más o menos las tenemos», dijo.

Bagnaia y Márquez, K.O.

La carrera no acabó cuando un viejo conocido del fútbol español, Jose Mourinho, hizo ondear la bandera a cuadros en el circuito de Portimao, puesto que Bagnaia y Márquez tuvieron que ir a declarar a Dirección de Carrera tras un choque que acabó con ambos en el suelo.

Todo ocurrió a falta de tres vueltas, cuando Bagnaia ya sufría con el desgaste de las gomas, después de una defensa numantina con Acosta. Márquez, que tampoco estaba especialmente fino este domingo, olió sangre y empezó a buscar el hueco para pasar al bicampeón. Lo encontró en la curva 5, la misma en la que adelantó el sábado a Jorge Martín para ser segundo en el sprint. El de Cervera volvió a meter la moto, se fue largo unos centímetros y cuando volvió a la trazada se encontró la moto de Bagnaia por el interior, que buscaba recuperar la posición, a pesar de que claramente estaba por detrás. En el golpe entre las Ducati, ambos acabaron por los suelos. Aunque Márquez se volvió a subir a la moto, entró decimosexto y sin puntos en su casillero, mientras que Bagnaia se fue directo al pit lane. Un regalo para Martín en clave campeonato.

El incidente fue interpretado como un lance de carrera y no hubo sanción. Bagnaia estaba de acuerdo con el veredicto y, aunque Márquez aceptaba la decisión, se consideraba como la parte perjudicada. «Ha sido un error que no me esperaba de Pecco. Cuando le ha pasado Acosta estaba sufriendo mucho con los neumáticos y todavía quedaban tres vueltas, y en esas condiciones si no es en una curva te van a adelantar en otra. Pero, bueno, ha querido devolverme el adelantamiento de una manera un poquito optimista, al límite de todo y hemos acabado dos pilotos en la grava. Son cosas que pasan en las carreras». Un cero que no estaba en los planes de Márquez, ya que se está tomado esta primera parte de la temporada para aprender y sumar, sin asumir riesgos excesivos. Un perfil bajo que podría acabarse en la próxima cita de Austin en tres semanas. Un circuito en el que ha sido dominador en el pasado y que está marcado en rojo para el de Cervera.