Pleno de Bagnaia, podio de Martín y drama de los Márquez

Después de triunfar en el sprint del sábado, Pecco Bagnaia volvió a celebrar una victoria en casa, ante su afición, en una nueva exhibición de Ducati, que copó las cuatro primeras posiciones. El piloto turinés, que lideró la carrera de inicio a fin, selló su victoria con una gran salida y abrió medio segundo en el primer giro, que a la postre sería definitivo.

Su principal rival en Mugello, Jorge Martín, iba con una estrategia diferente a la suya. El madrileño había puesto el neumático blando trasero y apostaba todo a las primeras vueltas mientras que el campeón montó el medio, pensando más en el largo plazo. La salida impecable de Bagnaia y poder meter al australiano Jack Miller entre las Ducati en el primer giro fueron las claves para una carrera que no tuvo mucha historia en la pelea por la victoria.

Bagnaia tenía más que sus rivales en esta pista, y a pesar de que Martín arriesgó para intentar plantar batalla al inicio, no encontró un resquicio para superarle. «Pecco hoy era invencible. Yo he buscado que cometiera un error apretando en las primeras vueltas, pero ha estado impecable», sentenciaba después de la carrera el español.

Conforme avanzaron las vueltas, la goma trasera de Martín se fue desgastando y fue cediendo terreno frente a su rival, que tenía un final de carrera bastante más apacible. Bagnaia pudo celebrar la victoria ante un público entregado, que demuestra que puede suceder a Valentino Rossi en el corazón de los 'tifosi' italianos. Incluso se permitió el lujo de parar frente a la grada y comerse una barbacoa florentina, en una puesta en escena que recordaba a los mejores tiempos del gran ídolo transalpino.

Tras sumar 37 puntos sobre 37 posibles, Bagnaia se escapa en la general del campeonato. Después del pinchazo de Marco Bezzecchi (octavo) aventaja en 21 puntos a su compatriota y en 24 a Jorge Martín.

El francés Johann Zarco se hizo con el último escalón del podio, en dura pugna con el italiano Luca Marini, hermano de madre de Rossi, presente en Mugello y que estuvo cerca de celebrar otro hito familiar. Una tercera posición que hasta su caída pertenecía a Álex Márquez, que en el fin de semana que mejores sensaciones tenía del año, se va de Italia con cero puntos en su casillero.

En el sprint del sábado le tiraron en la primera curva, pero en la carrera larga asumió su fallo: «Ha sido un error mío. Me he caído en una curva que se me da muy bien y quizás he pecado de exceso de confianza. Pero al menos nos hemos caído luchando por un podio y con el ritmo de los de delante», valoraba el pequeño de los Márquez, cada vez más adaptado a la Ducati.

Los riesgos de Honda

Llevar una Honda en MotoGP se ha convertido en una misión de alto riesgo. El viernes, Joan Mir se retiraba del gran premio después de dañarse la mano derecha en una caída. El sábado, Álex Rins acababa en el hospital de Florencia después de sufrir un brutal 'highside' y era intervenido de urgencia de fractura de tibia y peroné; lo que le obligará a estar una larga temporada en el dique seco.

Los pilotos de Honda saben lo que se juegan cada vez que van al límite y Márquez se fue al suelo cuando era cuarto y peleaba por el podio contra un arsenal de poderosas Ducati. Su ADN competitivo le impide rendirse, pese a ser consciente de que estaba en medio de una lucha desigual: «Llevaba todo el fin de semana controlando mis impulsos, porque este es un circuito muy rápido en el que te puedes lesionar. Aquí Mir y Rins se han lesionado. Los pilotos de Honda tenemos que correr más riesgos que los demás y por eso llegan las caídas; y eso no puede ser».

Un nuevo cero en su casillero y otro domingo más que se quedaba sin puntuar el piloto de Cervera, que dejaba una de esas imágenes icónicas en mitad de la grava, con los brazos en jarra y mirando atónito a su Honda, como pidiéndole explicaciones.

Aunque solo se ha completado el primer tercio del campeonato, el título es ya una quimera para Marc Márquez, que está a 116 puntos del líder Bagnaia. Sin opciones por el campeonato, el piloto español puede centrarse en desarrollar la moto de cara al futuro y en las victorias parciales. El próximo fin de semana tendrá una buena oportunidad en el circuito de Sachsenring (Alemania), que durante tantos años fue un jardín de recreo para él, donde aspira a poner fin a casi dos años de sequía.

