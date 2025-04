Bastianini y Aleix Espargaró van en serio

Borja González Le Mans (Francia) Domingo, 15 de mayo 2022, 13:53 | Actualizado 18:30h. Comenta Compartir

Nada menos que 110.000 personas llenaban este domingo el Circuito de Le Mans. Un gentío apasionado deseoso de ver ganar a uno de sus pilotos de MotoGP. Johann Zarco o, sobre todo, a Fabio Quartararo, 'El Diablo', el campeón del mundo de 2021, el favorito a la victoria con los papeles en la mano. El de Yamaha había mostrado en todas las sesiones de entrenamientos un ritmo superior al de sus rivales, mucho respecto a algunos, y algo menos respecto a otros, sobre todo Pecco Bagnaia, que había recortado su ventaja el sábado por la tarde.

Bagnaia añadió a esta mejoría el plus de salir desde la pole, y el hándicap para su rival de salir cuarto. Y esto es mucho en el MotoGP de estos días: con las altas temperaturas de estas últimas carreras, con tantos dispositivos aerodinámicos, ha aumentado la precisión a la par que se han complicado las maniobras de adelantamiento, que tienen menos margen, también por el sobrecalentamiento que sufre el neumático delantero cuando se va pegado al colín de un rival. Sabedores de esto, en Ducati habían planteado una carrera con Bagnaia en cabeza y con el máximo número de pilotos entre él y Quartararo, para tratar de bloquear así el paso al francés. Y la estrategia les salió muy bien, aunque no con el protagonista esperado.

Jack Miller, el segundo de la parrilla, salió más que bien, con Bagnaia detrás de él. El italiano no necesitó demasiado tiempo para pasar a su compañero de equipo, y ahí empezó la carrera planteada. Esto en un día plagado de caídas. La primera la de Alex Rins, cuando marchaba tercero a rueda de las Ducati, un incidente que dejó esa posición a Enea Bastianini (en un fin de semana emotivo para Suzuki las malas sensaciones se incrementaron con la caída a mitad de la prueba de Joan Mir cuando marchaba cuarto). Bastianini empezó muy pronto a parecerse al que ganó en Catar y en Austin, ese que espera paciente y que juega con los neumáticos como nadie para saber cuándo atacar. A Miller en la vuelta 12, y luego ya cuando marchaban los dos solos, al número uno de su marca. Un momento, el de ver a otra Ducati sobrepasarle que sacó de sus casillas a Bagnaia, que cometió dos errores, el segundo fatal.

En un momento en el que se encaminaba hacia otro golpe en la general a Quartararo, tras derrotarle en Jerez, el italiano falló, y salió con la cabeza gacha de Francia. Con esto Bastianini no tuvo más que continuar con su paso firme, y cerrar un tercer triunfo que le acerca en la clasificación (tercero a ocho puntos del líder) y que, si no lo había hecho ya, demuestra que lo suyo no es una casualidad y que va en serio.

Espargaró, entusiasmado

Lo mismo que Aleix Espargaró, en un circuito al que llegaba a la defensiva al considerarlo poco propicio para su estilo de pilotaje. «Es increíble: aquí en Le Mans, donde siempre he sufrido mucho, tercer podio consecutivo y hemos recortado puntos a Fabio, que aquí vuela, que es su casa», razonaba satisfecho tras aguantar el empuje del galo, desesperado (él y sus seguidores) al no encontrar el hueco para pasarle. «Ha sido la carrera más dura del año para mí, sin duda. No era muy competitivo, se me cerraba mucho la dirección e iba salvando las caídas todo el rato, y ya se ha visto lo fácil que era caerse. Y cuando he visto a Fabio, sabía que no podía dejar ni un metro».

Una defensa numantina, y sin errores, que le permitió firmar su cuarto cajón de 2022 y acercarse a Quartararo a cuatro puntos, después de que se hayan terminado tres carreras, las de Portugal, Jerez y esta de Francia, señaladas por el de Yamaha para contar con un buen margen de ventaja por si las cosas se le complican en los próximos grandes premios. Un resultado, el de Espargaró, que obliga a tomar muy en serio tanto sus opciones como las de Aprilia, la moto que más está sorprendiendo este año. En el lado contrario sigue la Honda, que con Marc Márquez consiguió un pobre sexto puesto a 15 segundos del ganador, teniendo en cuenta que se cayeron tres pilotos que estaban rodando por delante del ocho veces campeón del mundo.

