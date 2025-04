Ganan Bagnaia y Quartararo, pierde Aleix Espargaró

JESÚS GUTIÉRREZ Spielberg Domingo, 21 de agosto 2022, 13:39 | Actualizado 19:37h. Comenta Compartir

Desde el primer entrenamiento libre, Ducati marcó territorio en una pista muy propicia para las motos italianas. El viernes coparon siete de las ocho primeras posiciones. El sábado acapararon cinco de las seis primeras plazas en las parrillas. Y el domingo, en carrera, fueron cuatro de cinco. Y eso que se cayó Jorge Martín en la última vuelta. En el Red Bull Ring se habría vivido un monólogo rojo si no fuera porque Fabio Quartararo siempre se mantuvo empotrado entre el arsenal de Ducati. «Para ser segundo aquí he tenido que hacer vueltas de clasificación durante toda la carrera», comentaba el piloto francés, que reconocía que había hecho su mejor carrera de la temproda y que salía reforzado de Austria. Eso sí, imploraba ayuda a Yamaha para frenar el avance de las Ducati. «Nadie sabe lo que estoy sufriendo», dijo.

Pocas dudas quedan de que sin Marc Márquez en pista, Fabio Quartararo es el mayor talento de MotoGP. Igual que no queda ninguna de que a día de hoy la Ducati es la mejor moto con diferencia y de que Pecco Bagnaia es el hombre fuerte de la marca italiana. Ha ganado las últimas tres carreras de manera consecutiva, algo que solo había estado al alcance de un buen puñado de leyendas de la categoría de MotoGP: Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa y Marc Márquez, el último en conseguirlo en 2019.

Bagnaia lideró la carrera de semáforo a bandera. Partía segundo en parrilla y le salió la estrategia redonda a Ducati, que había pedido «sentido común» a sus pilotos antes de la carrera. En las primeras vueltas el piloto italiano era escoltado por tres pilotos de su misma marca: Miller, Martín y Bastianini, aunque este último se tuvo que retirar en la vuelta 5 con problemas de neumáticos.

Todo se encaminaba hacia otro recital de las motos italianas, pero surgió la figura de Quartararo, que fue arañando décima a décima hasta engancharse a rueda del trío de cabeza. Primero se deshizo del piloto madrileño, cuando este cometió un error en la nueva chicane del Red Bull Ring. Y a cuatro vueltas del final, en esa misma curva, firmó el adelantamiento del día a Miller, donde nadie lo había intentado hasta entonces. «No esperaba que me metiese la moto ahí», confesaba el piloto australiano. Con tres vueltas por delante, Quartararo se lanzó en persecución de Bagnaia, pero le faltó tiempo para intentar lanzar el ataque.

Pese a perder 5 puntos, el líder sale reforzado de la cita austriaca, en un circuito donde el ganador esperaba meter alguna Ducati entre él y francés. Ahora mismo son 44 puntos los que separan a Quartararo de Bagnaia, muy lastrado por su irregular primera mitad de temporada, donde sumó cuatro ceros. Pero se reafirma como el principal rival por el título, algo que ya lleva avisando el piloto francés desde hace tiempo y que volvió a recordar en Austria: «Tiene cinco victorias, más que nadie este año, y en esta parte de la temporada claramente es el más fuerte».

Mal día para los españoles

Y pese a todo, el segundo clasificado sigue siendo Aleix Espargaró, aunque ahora está a 32 puntos de Quartararo. Al piloto de Granollers se le cruzó el fin de semana. Venía arrastrando una lesión en el talón, se volvió a caer el sábado y, para colmo, su moto tuvo un fallo técnico en la salida y perdió muchas posiciones. Aunque acabó remontando hasta la sexta posición, se le hizo muy larga la parte final de la carrera con el neumático blando trasero en las lonas y le tocó defender la posición por detrás con Binder y con Álex Rins. Un sexto que deja poco botín de puntos, pero del que Aleix se sentía muy orgulloso: «Hoy no tenía el ritmo de los mejores y no podía hacer más. Es una pena que Pecco y Fabio hayan terminado primero y segundo, pero personalmente me quedo con que he hecho una de las mejores carreras de esta temporada».

Austria ha sido el fin de semana más pobre de resultados para el motociclismo español. En global, ya que solo sumó un podio (tercero en Moto3), pero también en la clase reina. Lo pudo haber salvado Jorge Martín, que rodó en posiciones de podio casi toda la carrera pero que acabó por los suelos en la última vuelta cuando intentó a la desesperada adelantar a Miller. «Tenía que probarlo», se justificaba el madrileño. También falló Maverick Viñales, que empezó la carrera delante pero acabó diluyéndose (decimotercero) por culpa del neumático blando trasero. Y volvieron a naufragar las Honda de Álex Márquez (decimocuarto) y Pol Espargaró (decimosexto). Aunque el peor parado de la jornada fue Joan Mir, que tuvo una brutal caída en la primera vuelta que le provocó una doble fractura en el pie derecho. Este lunes se someterá a más pruebas en Barcelona para comprobar si puede disputar la próxima cita en el circuito de Misano dentro de dos semanas.

