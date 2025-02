El campeón da un golpe sobre la mesa en Sachsenring

Borja González Sachsenring (Alemania) Domingo, 19 de junio 2022, 13:49 | Actualizado 19:03h. Comenta Compartir

Si un piloto de MotoGP tiene los galones para convertirse, en ausencia de Marc Márquez, en el rey de Sachsenring, ese no es otro que el actual campeón del mundo, Fabio Quartararo, que en este tramo de la temporada ha puesto la directa en la carrera para revalidar su título. Hace dos semanas, en Barcelona, dio el primer golpe sobre el tablero del Mundial: victoria, caídas de Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, y un error de Aleix Espargaró que le hizo cruzar la meta en quinta posición. Este domingo, Bagnaia volvió a terminar por los suelos (aquella vez fue por culpa de Takaaki Nakagami, esta por un fallo propio), Bastianini se mantuvo en la intrascendencia en la que se mueve desde que ganó en Le Mans (en Alemania fue décimo), mientras que Espargaró aguantó como pudo la cuarta plaza lamentándose de problemas de neumáticos.

«He ido a la parrilla con neumáticos usados y bien; y en cuanto he puesto los nuevos he salido para hacer la vuelta de formación y ha empezado a temblar el neumático delantero. A veces lo hace cuando es nuevo y luego se limpia un poco y ya está, pero no. Ha estado toda la carrera vibrando. Toda la carrera con 'chattering' he rodado muy despacio. Así que en realidad estoy satisfecho porque no entiendo cómo rodando tan despacio he podido sumar los puntos de un cuarto. Conducía muy mal: cerrando las trayectorias, frenando como podía.», explicaba el de Aprilia, que aguantó como pudo la presión de su compañero Maverick Viñales hasta que este tuvo que retirarse por un problema mecánico, pero que no pudo plantar cara a la Ducati de Jack Miller, que terminó quedándose con el tercer escalón del podio.

En esos momentos en los que el segundo de la general andaba sufriendo para mantener sus opciones de firmar un buen resultado, Quartararo ya se había escapado de sus rivales. El francés hizo una muy buena salida, aunque Bagnaia le respondió rápido. «Tenemos que estar en primera posición siempre porque de lo contrario se nos hace muy difícil adelantar», analizaba el de Yamaha, una moto que precisa de una trayectoria muy distinta a la Ducati, y que cuando rueda detrás del prototipo italiano entra en riesgo de quedarse bloqueada y sin la posibilidad de mostrar su ritmo. Y esta vez Quartararo no podía permitirse esto, porque tirando de un neumático más blando que el de resto de competidores tenía como plan abrir un hueco inicial para después aguantar el desgaste, una de las variables temidas este domingo debido a las altas temperaturas a la que se enfrentaron pilotos y máquinas.

«En las primeras vueltas sabía que todos iban con el duro trasero y que yo podía tener más, pero intentaba cuidar al mismo tiempo el neumático porque las condiciones eran muy difíciles. Así que cuando veía que Zarco me recortaba, yo empujaba un poquito más», detallaba el ganador. Y es que fue su compatriota el que mayor oposición le planteó después de que Bagnaia fallase estrepitosamente en la primera curva de la vuelta cuatro, aunque nada más cruzar el ecuador de la prueba Zarco entendió que iba a tener que conformarse con escoltar al líder del Mundial en el día de su tercera victoria de 2022.

El honor de Fabio

Quartararo se permite así el honor de relevar a Márquez en la lista de ganadores en Sachsenring, ya que el nombre del catalán era el único que se leía ahí desde 2013. También de volver a dar un triunfo a Yamaha en Alemania, algo que la marca de Iwata no conseguía desde 2010 con Jorge Lorenzo, rompiendo así la inmaculada racha de Honda de 2011 a 2021. Casualmente, en una jornada desastrosa para esta marca, con Pol Espargaró retirado por problemas físicos, Alex Márquez por problemas técnicos, Takaaki Nakagami por una caída, y con una única moto cruzando la meta, la de Stefan Bradl en última posición y como el único en no puntuar de los dieciséis que terminaron.

El galo, en fin, consolida su posición en la general. El francés llega a la prueba de los Países Bajos de la semana que viene con 34 puntos sobre Aleix Espargaró, 61 sobre Zarco, el nuevo tercero, y 72 sobre Bastianini. «Está difícil», reconocía el de Granollers sobre su sueño de pelear por el campeonato. «El problema no son los puntos, no son tantos. Treinta no es nada. Si se cae Fabio y gano yo en Assen estoy ahí, pero el problema es que él va muy rápido en carrera. Hay que ser realista». Y es que el campeón de 2021 asusta.

Temas

MotoGP