Victoria colosal de Martín y hachazo final de Márquez a Bagnaia

Un circuito de Le Mans abarrotado, con casi 120.000 espectadores, pudo disfrutar de otra carrera del año en MotoGP. Quizás con menos acción en pista, pero con mucha más tensión y con todos los gallos del corral en la batalla. Tres pilotos, Jorge Martín, Marc Márquez y Pecco Bagnaia, que a día de hoy son los tres máximos exponentes del motociclismo.

La salida volvió a ser uno de los momentos clave, aunque en esta ocasión Bagnaia le robó la cartera a Martín e impidió que el madrileño calcara su carrera del sábado, cuando lideró de inicio a fin. Y por detrás, Márquez repitió una gran salida, no tan brillante como la del sprint, pero sí le permitió ganar cinco posiciones, del 13º de parrilla al octavo.

Con 27 vueltas por delante, el doble de distancia que el sábado, había que ser más conservador más conservador y paciente. Y sobre todo, entender en esas primeras vueltas cómo estaba la pista, ya que las condiciones eran un poco diferentes, con menos temperatura en el asfalto y unos nubarrones que amenazaban con una lluvia que no llegó. En ese arranque de carrera tan complicado, el que se precipitó fue Pedro Acosta, que en la segunda vuelta se fue al suelo cuanto trataba de adelantar a Di Giannantonio. Le faltó esa templanza de inicio, en su primer error de bulto en MotoGP. Un fallo que escocía especialmente al de Mazarrón, ya que, «era la primera vez que tenía una moto lista para ganar. Habíamos hecho unos cambios en el warm up que han funcionado y creo que podría haber peleado». Hay días que se gana y otros que se aprende…

En la primera mitad de carrera apenas hubo cambios delante. Bagnaia y Martín rodaban con un pequeño hueco sobre un grupo perseguidor que encabezaba Aleix Espargaró, por delante de Di Giannantonio, Viñales y Márquez, que ganaba otra posición en pista tras adelantar a Bastianini. Le costó mucho más al de Cervera deshacerse del de Aprilia. De hecho, lo hizo antes de Aleix, que se vino abajo pasado el ecuador de la carrera, que de su compañero Maverick. Y cuando por fin consiguió situarse en tercera posición, tenía diez vueltas por delante y dos segundos y medio que recuperar Bagnaia y Martín.

Con aire limpio, Márquez era el más rápido en pista y arañaba décima a décima al dúo de cabeza. El primer ataque de Martín llegó en la vuelta 20, cuando ya le informaban de que Márquez había bajado la barrera del segundo, pero Bagnaia se defendió. Un giro después repitió el intento en el mismo punto, la chicane de las curvas 2-3, y el italiano no pudo responder. Restaban siete vueltas y la victoria iba a ser cosa de tres.

La solidez de Martín y la magia de Márquez

Martín no fue capaz de abrir distancia cuando se puso en cabeza, pero tampoco dio opciones a que Bagnaia le pasara. Y el italiano se tenía que preocupar de lo que llegaba por detrás, ya que a cinco del final Márquez estaba pegado a su colín. El ritmo de los tres era similar e iba a ser difícil que se alterasen las posiciones en el estrecho trazado galo. Pero ya se sabe que cuando está el pequeño genio de Cervera en la pista, puede pasar cualquier cosa.

Era la última vuelta, y Márquez frenó tardísimo en la curva 9 y aguantó por dentro para adelantar a un Bagnaia que no se lo esperaba y que estaba preparando su propio ataque a Martín. Una maniobra excelsa, que no solo le dio la segunda plaza al ilerdense, sino que, de paso, facilitó la victoria del madrileño al final. «Me he tirado desde lejos, desde muy lejos, pero en esa curva tenía mucha confianza y podía frenar muy tarde. Estaba esperando que Bagnaia atacara a martín, por si pescaba algo, pero al ver que no lo hacía el que ataqué fui yo». Un adelantamiento que puso al público francés en pie y que para Márquez era bueno, pero no especial: «Me deja un buen sabor de boca pero los adelantamientos especiales son por las victorias».

Jorge Martín y Marc Márquez repitieron las dos primeras posiciones de podio del sprint, y el madrileño se consolida al frente de la clasificación tras un Gran Premio de Francia perfecto. Con pole, récord del circuito y victorias en el sprint y en la carrera. El líder tiene ahora 38 puntos de renta sobre Bagnaia y 40 sobre Márquez que escala hasta la tercera posición. «Ahora mismo somos los tres que más nivel tenemos y, para mí, el reto es muy grande porque son dos grandes campeones», comentaba el de San Sebastián de los Reyes.

Por detrás, Enea Bastianini completaba el póker de Ducati, después de sobrepasar a Viñales en la penúltima vuelta. El de Aprilia, quinto en la general, es la alternativa a las motos boloñesas, mientras que su compañero de equipo, Aleix Espargaró, concluyó noveno y Álex Márquez cerró el top 10.