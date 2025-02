Rins sobrevive al rodeo de Texas

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 16 de abril 2023, 20:45 | Actualizado 23:19h. Comenta Compartir

Solo trece pilotos cruzaron la línea de meta en una parrilla en la que se alinearon veintidós MotoGP. Parecían números más propios de una carrera en mojado y, sin embargo, el sol de Texas fue testigo de un sinfín de caídas provocadas por un asfalto muy delicado y que obligaba extremar las precauciones. Sobre todo cuando el dominador de todo el fin de semana, Pecco Bagnaia, se iba al suelo en la vuelta 7, cuando ya era líder pero llevaba a un incómodo Álex Rins a rueda. Se abría una ventana de realidad para el piloto catalán, que empezaba a creerse que podía ganar una carrera con la Honda.

Hasta este Gran Premio de Las Américas la corta relación entre Rins y su nueva moto no era idílica, ni mucho menos. Le estaba costando su adaptación y sentía que la marca nipona no tenía en cuenta sus indicaciones ni le dejaba probar las últimas actualizaciones en la moto. Hace un año había tenido la oportunidad de llevar la Ducati del equipo Gresini que ahora pilota Álex Márquez, y quizás se estaba arrepintiendo. Pero nada como llegar a un circuito talismán como Austin para cambiar la dinámica.

Rins había conseguido su primera victoria mundialista en Moto3 en esta pista en 2013. También había logrado su primer triunfo en Moto2 en 2016 y en MotoGP en 2019. Está claro que si en un circuito podía revertir su situación actual, era aquí. La segunda posición en el sprint del sábado era un aviso a navegantes, pero el domingo se acabó de consagrar. Y para poner en valor su victoria con esta moto dos datos: desde 2018 no ganaba con Honda un piloto que no fuera Marc Márquez. No había un mejor escenario que este, donde el de Cervera había sido más dominador que nunca, para romper una racha y de paso heredar la estrella de sheriff de Austin que estaba vacante.

Todo el mundo al suelo

Las caídas fueron una constante durante los cuarenta minutos que duró la carrera de MotoGP. Nada más salir, Jorge Martín se fue al suelo en la curva 3 y en su arrastrada se llevó por delante a Álex Márquez, al que mandó directamente al centro médico con un fuerte golpe en la pierna. Y antes de que acabase la primera vuelta se caía Aleix Espargaró en la curva 12. El motociclismo español perdía tres de sus principales bazas en un solo giro. A partir de ahí, llegó el carrusel de caídas: Fernández, Miller, Bagnaia, Mir, Nakagami, Bradl y Binder, aunque este último se reincorporó a la carrera y sumó dos puntitos al terminar decimotercero y último.

La de Bagnaia era la segunda esta temporada, después de irse al suelo también en Argentina. Dos ceros en tres carreras del domingo, con los que el campeón de MotoGP empieza a parecerse al Bagnaia de 2022, cuando sumó cinco ceros en la primera mitad de temporada y luego tuvo que remontar 91 puntos para ser campeón. Al italiano este año le están salvando sus resultados del sábado en el sprint, con dos victorias, pero abandonaba Austin tremendamente cabreado. «Sé perfectamente que no he hecho nada, que no me he equivocado en nada. He hecho todo perfecto. He hecho muchísimas vueltas este fin de semana y no he tenido ni un susto y no he perdido ninguna vez el tren delantero. Y hoy en la carrera, sin hacer nada loco, me he caído. No estoy contento estoy muy enfadado porque falta entender lo que pasa con esta moto».

A pesar del cero de Bagnaia, Ducati estuvo representado en el podio con Luca Marini, que lograba su primer cajón en la categoría reina. Pero los que mejor aprovecharon su error fueron sus rivales, empezando por Quartararo, que volvía a un podio que no había pisado en todo el año, siguiendo por Maverick Viñales, cuarto, que se quedó clavado en la salida y tuvo que remontar. Y por supuesto, por el sorprendente líder de MotoGP, Marco Bezzecchi, sexto y que sigue un gran premio más al frente de la tabla.

Y desde casa, seguro que también se relamía Marc Márquez, que a pesar de perderse dos carreras, solo tiene 46 puntos de desventaja con respecto al campeón de MotoGP. El de Cervera estará afilando las garras para su próxima vuelta, prevista en dos semanas en el próximo Gran Premio de España en Jerez.

Temas

MotoGP