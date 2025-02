Bezzecchi mantiene vivo el legado de Rossi en MotoGP

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 2 de abril 2023, 18:47 | Actualizado 21:53h. Comenta Compartir

El mismo año que Valentino Rossi se retiraba como piloto de MotoGP, en 2021, su hermano (Luca Marini) ascendía a la categoría reina con una Ducati con el logo del VR46. Era una manera más de mantener su inmenso legado en un campeonato que en muchos circuitos sigue tiñéndose de amarillo. El año pasado el equipo VR46 Racing se estrenaba oficialmente en la principal cilindrada, con su íntimo amigo Uccio Salucci como 'capo' en las carreras (Rossi ahora compite en coches y apenas pisa el paddock de MotoGP) y Pablo Nieto como jefe en el box. Junto a Marini llegó al box un rookie que ya en su primer año hizo mucho ruido, Marco Bezzecchi, y que ahora, en su segunda temporada en MotoGP, le ha dado a la escudería de Il Dottore su primera victoria en la clase reina.

Un triunfo sin discusión. Liderando una carrera de inicio a fin y en unas condiciones muy complicadas, con la pista completamente encharcada que obligaba a ser muy fino y penalizaba cualquier error. Bezzecchi partía segundo en parrilla y se situó en cabeza desde la primera curva. A partir de ahí, impuso un ritmo imposible para sus rivales y llegó a abrir un hueco de siete segundos con sus perseguidores en el ecuador de la carrera. Eso le permitió aflojar en las últimas vueltas, pero también gestionar mentalmente una situación nueva para él. «Ha sido la carrera más larga de mi vida. Las primeras pasaron rápidas, pero las últimas diez se me han hecho eternas. Para mantenerme concentrado iba hablando con la moto y contándole que íbamos a ganar».

Bezzecchi se metió a la afición argentina en el bolsillo al celebrar su victoria en el podio con una camiseta albiceleste, con el '10' de Messi… igual que hace ocho años hiciera su mentor Valentino Rossi en este mismo circuito, aunque en su caso lo hizo con el '10' de Maradona.

Baño de Ducati

Cuando el Mundial de MotoGP echó a rodar en el circuito de Termas de Río Hondo el pasado viernes, las Aprilia estaban un paso por delante. Aleix Espargaró y Maverick Viñales dominaban con suficiencia en seco y, por primera vez en mucho tiempo, las motos a batir en un gran premio no eran las Ducati. Todo eso cambió conforme se modificaron las condiciones meteorológicas. La pole de Álex Márquez el sábado, con las primeras lluvias del fin de semana, ya era un aviso. Pero nunca hubo tanta agua sobre el asfalto como en el inicio de la carrera de MotoGP. Y en estas difíciles condiciones, las Ducati no tuvieron rival.

Acompañaron a Bezzecchi en el podio Johann Zarco y Álex Márquez, con Jorge Martín quinto. Y pudo ser goleada si Pecco Bagnaia no se va al suelo cuando era segundo. Pese a perder la segunda posición en la última vuelta, incapaz de contener a un Zarco desatado en el tramo final, el piloto de Cervera firmó el mejor fin de semana de su vida en MotoGP: «Si antes de venir a Argentina me dicen que hago una pole, un quinto en el sprint y un podio el domingo, lo habría firmado». Después de tres años difíciles en Honda, Álex Márquez está disfrutando del inicio soñado con Ducati y todavía le queda moto por descubrir. «Pueden a llegar cosas mejores este año», prometía el catalán, que ya es cuarto en el campeonato.

Cambio de líder

Ducati no solo hizo pleno en el podio de Argentina, sino que domina el campeonato con mano de hierro. Bezzecchi es el nuevo líder, aprovechándose de un error del hasta ahora infalible Bagnaia. El campeón del MotoGP se fue al suelo cuando rodaba en solitario y lo peor es que no entendía qué había pasado: «He cometido un error y he tirado a la basura un segundo puesto que tenía amarrado. Pero lo que hace que me enfade un poco más es que no entendemos qué ha pasado».

A pesar de que Bagnaia se reincorporó a la carrera, finalizó decimosexto y salió de Argentina sin puntos. Esto hace que la clasificación se comprima, ya que entre el líder Bezzecchi y el sexto hay una carrera de desventaja. El cero de Bagnaia tampoco lo capitalizaron del todo sus principales rivales por el título. Jorge Martín no estuvo brillante en Termas, pero terminó quinto. Fabio Quartararo, con muchos problemas todo el fin de semana, minimizó daños con un séptimo puesto. Mientras que Maverick Viñales, duodécimo, y Aleix Espargaró, decimoquinto, aspiraban a mucho más.

Entre los candidatos al título, quizás el que más ganó en Argentina (por lo que no perdió) fue Marc Márquez, que siguió la cita desde casa por culpa de su lesión en el dedo de su mano derecha. El de Cervera ya vela armas para la próxima carrera de la temporada, el Gran Premio de Las Américas, un circuito donde en el pasado ha dominado como pocos, sumando siete victorias en las nueve ediciones que se han disputado. Eso si se recupera en estas dos semanas, claro, y si no tiene que cumplir una sanción de doble 'long lap' que ahora mismo está recurrida y cuyo veredicto se hará oficial en los próximos días.

