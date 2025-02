Pleno de Bagnaia y pifia de Márquez en Portimao

Jesús Gutiérrez Portimao Domingo, 26 de marzo 2023, 14:40 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

Después de toda la adrenalina disparada en la carrera sprint del sábado, se esperaba una carrera mucho más relajada este domingo, con el doble de vueltas y con la imperiosa necesidad de gestionar una caída de neumáticos que se esperaba para la última parte. Sin embargo, las tres primeras vueltas de la carrera fueron un auténtico caos. Nada más salir Marc Márquez ya tuvo un incidente con Jorge Martín que estuvo a punto arruinar la carrera de ambos en el primer giro, lo que sería el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse.

¡PERO MARC! 😰 Márquez tocó a Jorge Martín... Y se llevó por delante a Miguel Oliveira 😔 ¡LOS DOS FUERA DE CARRERA! ❌#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/GsDE1X9Aix — DAZN España (@DAZN_ES) March 26, 2023

El ídolo local, Miguel Oliveira, que había salido como un cohete desde la segunda fila, había aguantado una vuelta en cabeza antes de que Pecco Bagnaia le rebasase en la vuelta dos e intentase la escapada. El ritmo del italiano ya era muy rápido en ese momento y Márquez se sentía con ganas de repetir la machada del día anterior, cuando había terminado en el podio. Sin embargo, todo se torció en la vuelta tres. Márquez no midió bien en frenada de la crítica curva 3 del trazado e impactó con Martín primero para embestir a Oliveira después. El portugués y el catalán acabaron por los suelos, mientras que Martín se salió de la pista y, aunque resistió encima de su moto, su carrera quedó arruinada.

La otra consecuencia del error de Márquez fue que la carrera se rompió por delante y solo aguantaron el líder Bagnaia y Maverick Viñales, que fueron los que finalmente se disputaron la victoria. En realidad, el italiano no dio ninguna opción y con un ritmo que llevó al español con la lengua fuera, se impuso sin que Viñales pudiera presentar batalla. El actual campeón de MotoGP empezaba su defensa del título de la mejor manera posible, con dos victorias y 37 puntos en su casillero, el máximo posible en este nuevo formato de gran premio. El segundo puesto de Viñales también le alzaba al segundo lugar en la clasificación (había sido quinto en el sprint), y era la única moto no Ducati entre las cinco primeras posiciones, ya que el joven Marco Bezzecchi acabó tercero, Johann Zarco cuarto y Álex Márquez quinto.

Todos contra Márquez

La carrera no tuvo mucha más historia, pero sí la resaca de todo lo ocurrido en el postGP. Aunque a priori parecía que Oliveira era el más dolorido en el impacto, el luso no sufrió ninguna lesión. Por el contrario, Márquez salió escayolado de Portimao, con fractura en el dedo gordo de la mano derecha, mientras que Martín también sufrió una fractura en un dedo del pie derecho. Y ambos son duda para el próximo gran premio que se disputará el próximo fin de semana en Argentina.

En caso de que Márquez pueda correr deberá cumplir una doble 'long lap' (vuelta larga) en carrera, sanción que asumió sin excusas. «Hoy otro piloto se ha caído por mi culpa, por un error mío y me ha sabido muy mal. Para mí lo más importante es que Oliveira está bien», comentó. El de Cervera entonó el mea culpa al tiempo que intentaba explicar qué había sucedido en esa frenada: «Mi intención no era adelantar a Martín, pero se me ha bloqueado la rueda delantera y no he podido esquivarle».

Las explicaciones del piloto de Honda no convencieron a todos y fueron varios los que cargaron contra Márquez, al que su currículum tampoco le ayuda, ya que ha tenido varios incidentes parecidos en el pasado. El que no hizo sangre fue Oliveira, que solo se lamentó de no poder terminar la carrera de casa delante de su público. Una afición portuguesa, por cierto, que silbó a Márquez después del accidente.

Un accidente «gravísimo»

No estuvo tan políticamente correcto Martín, al que hace dos años ya tiró Márquez en Silverstone, y que pedía mano dura para el catalán: «Espero que haya sanción, es lógico. No es la primera vez que me tira, y no solo a mí, también a muchos pilotos. Lo de pedir perdón al box y a la grada creo que ya no funciona, así que espero que hagan algo». Tampoco se cortó Aleix Espargaró, que terminó la carrera noveno y que suele hablar sin filtros cuando tiene un micro delante: «El accidente de Marc me parece gravísimo. Le podía haber explotado la rodilla a Miguel Oliveira y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida. Ha sido un impacto brutal».

Márquez también encontró aliados en dos de los pilotos que estuvieron en el podio, Bagnaia y Viñales, que rechazaron que hubiera intencionalidad y achacaron la acción a un cúmulo de mala suerte. «Marc solo quería acercarse, lo que ocurre es que en la curva 3 si apuras la frenada la moto de delante te absorbe y a partir de ahí se ha producido un efecto dominó», opinaba el vigente campeón de MotoGP.

Dos carreras, cuatro lesionados y una inmensa polémica es el bagaje que deja el primer gran premio del año. Y esto no para, ya que el fin de semana se celebrará la segunda cita del calendario en Argentina, donde la presencia del sancionado Marc Márquez a día de hoy no se puede asegurar.

Temas

MotoGP