Quartararo se exhibe y se hace con el liderato de MotoGP

BORJA GONZÁLEZ Portimao Domingo, 24 de abril 2022, 13:35 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

«Suena ridículo: campeón del mundo el año pasado y contento con terminar séptimo en Austin». «Si te fijas en el ritmo soy siempre rápido, porque ruedo solo, nadie está peleando conmigo. Pero en cuanto me adelantan en la recta, me bloquean, no puedo hacer mi ritmo». Estas son dos de las reflexiones que había hecho el jueves al llegar a Portugal el campeón del mundo de MotoGP de 2021, Fabio Quartararo. Un piloto que se lamenta de su moto desde que la probase a principios de año, decepcionado por el pobre trabajo de Yamaha durante el invierno. Un piloto que es la punta de lanza de la casa nipona (o casi su única baza), una fábrica que sufre en estos momentos por el temor de perder a la joya de Niza en un curso en el que se deciden los contratos para las dos siguientes temporadas.

Quartararo se mostraba como el mejor o como uno de los mejores en los entrenamientos libres, aunque luego eso no podía plasmarlo en carrera: noveno en Catar, octavo en Argentina, séptimo en Estados Unidos. Esto en las tres carreras disputadas en seco. En Portimao también enseñó un paso superior en los únicos veinte minutos sin agua de los que disfrutaron los pilotos de MotoGP, los del warm up de la matinal del domingo. Algo que, esta vez sí, pudo plasmar.

«Sabía que si no hacía una buena salida y una buena primera vuelta, el podio y sobre todo la victoria serían imposibles. Así que he salido muy bien, de hecho, durante todo el fin de semana en las prácticas me habían salido súper mal así que parece que me he guardado la buena para la carrera. Y luego es la primera vez que he sido así de agresivo en la primera vuelta, pero había que serlo», apuntó el francés.

De hecho, Quartararo solo tuvo que vérselas en serio con Joan Mir, que esta vez parecía que iba a poder aprovechar su buena posición de parrilla, aunque se vio muy pronto que el campeón de 2020 no iba a ser rival para el de 2021, que cruzó la meta con más de cinco segundos sobre su más inmediato perseguidor.

Miller echa a Mir

A Mir se le pegaron dos Ducati, las de Johann Zarco y Jack Miller, y fue esta la que puso fin a su carrera. El australiano cometió un error en la vuelta 19 de las 25 programadas, se fue al suelo, y se llevó con él a la Suzuki del mallorquín. Esto dejó en solitario a Zarco en el segundo puesto, aunque en los últimos giros tuvo que sufrir el ataque de Aleix Espargaró, que viniendo desde atrás se pegó a su estela, aunque no pudo arrebatarle la posición.

«He hecho un ritmo muy bueno, parecido incluso al de Fabio. He podido coger al grupo de delante y luego me he beneficiado de la caída. Creo que tenía un poquito más de ritmo y he estado a punto de adelantarles. Ha sido una pena la caída de Jack y de Joan, pero al final, tercero en una carrera muy luchada está muy bien. He intentado atacar a Zarco al final, pero estaba ya sin tracción y ha sido difícil», explicaba Espargaró tras su segundo podio del año y el segundo para Aprilia, en una carrera en la que se lamentó de haber salido mal y de haber perdido mucho tiempo en rifirrafes con Álex Márquez, séptimo al final tras perder el cuerpo a cuerpo con su hermano Marc, sexto y primera Honda.

El que sí que sacó petróleo del domingo en Portugal fue Álex Rins. El de Suzuki había vivido un sábado para olvidar que le había dejado en el puesto 23 de la parrilla de salida. Aunque, en un abrir y cerrar de ojos, se había colocado décimo, para protagonizar una maravillosa remontada que le terminaría llevando hasta el cuarto puesto. Un resultado muy valioso en la pelea por el campeonato y que le permite mantener la segunda plaza de la general, ahora empatado con el líder, Quartararo, que relevó a Enea Bastianini, que con una caída en la vuelta 10 salió por primera vez en el año sin puntos de un gran premio. Pese a ello, el italiano se mantiene a tan solo ocho puntos de los dos primeros, aunque con Aleix Espargaró por delante, a tres de los líderes, en una categoría que sigue muy abierta antes de aterrizar en la primera de las cuatro citas españolas, la que se disputará la semana que viene en el Circuito de Jerez.

Temas

MotoGP