El retorno del rey Marc Márquez

Todo estaba preparado en el circuito de Motorland Aragón para vivir un gran premio histórico. Después de dominar con autoridad cada entrenamiento del fin de semana, anotarse la pole y vencer en el sprint del sábado, el domingo tocaba rematar la faena para Marc Márquez. Y vaya si remató. El de Cervera arrasó en el trazado alcañizano y desató la locura cuando paseó la bandera española y la de su número '93' en la vuelta de honor. Habían pasado casi tres años desde su último triunfo en el circuito de Misano el 24 de octubre de 2021. Desde entonces, una sequía de 1.043 días sin ganar que al fin terminó en Aragón. Desde ahora el contador se vuelve a poner a cero, mientras que se reactiva el de las victorias, con 86 triunfos mundialistas, 60 de ellos en la clase reina de MotoGP.

«Hay muchas donde escoger, pero la de Austin 2013 (la primera en MotoGP), Alemania 2021 (la primera tras su lesión en el húmero) y esta de Aragón 2024 están arriba del todo, por importancia, valor y sobre todo por la sensación que te deja en el cuerpo», respondía un emocionado Márquez cuando le preguntaban sobre el lugar en el que situaba este triunfo en su ranking personal.

Una victoria que llegó por aplastamiento, ya que lideró de semáforo a bandera y sumó además la vuelta rápida de carrera, lo que se considera un Grand Chelem, unido a la pole y la victoria al sprint. Desde la salida, el de Cervera marcó la diferencia, mientras que sus principales rivales, Martín y Bagnaia, fallaban, especialmente el italiano, que perdía muchas posiciones tras patinarle la rueda trasera al acelerar. La segunda plaza de Pedro Acosta, con menos ritmo que las Ducati, permitió a Márquez abrir hueco en la primera vuelta y en la segunda, tras un toque entre el de Mazarrón y Martín, la diferencia se fue por encima de los dos segundos.

Márquez era el más rápido en pista y ni siquiera tuvo que emplearse a fondo. Eso quedó claro cuando Martín trató de apretarle en el octavo giro, recuperándole tres décimas, e instantes después el ilerdense marcó la vuelta rápida de carrera y recuperó de un plumazo su ventaja. Y a partir de ahí, a gestionar un asfalto traicionero para no cometer un solo error porque la línea era finísima.

«Se me ha hecho larguísima la carrera, pensaba que se estaba acabando y quedaban aún doce vueltas, que son más de la mitad. Ha sido súper difícil concentrarse, porque estaba pilotando muy bien, tenía margen, pero no era fácil mantener la cabeza serena y, sobre todo, fluir en pista, eso era lo más difícil. Pero lo hemos conseguido: lógicamente, no lo he conseguido yo solo, tengo mucha gente detrás», valoraba tras el triunfo, emocionado por el recuerdo del camino de espinas que ha tenido que transitar estos últimos tres años.

Con el doblete de Aragón, Márquez adelanta a Bastianini y recupera la tercera posición, aunque se mantiene todavía lejos del líder Martín, a 70 puntos con ocho grandes premios por disputarse y casi 300 en juego. ¿Se puede creer en la remontada? El propio protagonista se encargaba de rebajar el suflé. «Vamos a disfrutar esta victoria, que para el título estamos lejos y no tenemos la constancia de los dos pilotos que tenemos por delante», analizó.

Hachazo de Martín

Jorge Martín firmó en Aragón sendas segundas posiciones y sumó un buen botín de puntos, teniendo en cuenta que Márquez estaba a otro nivel, como reconoció el propio piloto madrileño: «Una victoria es una victoria, y un segundo puesto casi siempre es dulce, pero este fin de semana, viendo el nivel que ha tenido Marc, era lo máximo que podíamos hacer». Martín llegaba cinco puntos por detrás de Bagnaia y se va con 23 de renta, una ventaja importante teniendo en cuenta que el campeonato se decidirá por detalles.

El italiano firmó un fin de semana para olvidar en Aragón, pues sumó solo un punto en su casillero el sábado y sufrió una terrorífica caída el domingo, cuando peleaba la tercera posición con Álex Márquez. El español defendía su plaza de podio frente al bicampeón de MotoGP, que llegaba con más ritmo por detrás. Y a falta de seis vueltas, el pequeño de los Márquez se iba largo en la curva 12 y cuando quería volver a su línea en la 13 se encontraba la Ducati de Bagnaia tratándo de rebasarle por fuera. Ambos se tocaron y terminaron por los suelos, con las dos Ducati pasándoles por encima y terminando muy cerca del muro. La mejor noticia es que no hubo consecuencias físicas, aunque se echaron la culpa mutuamente.

«Está bastante claro lo que ha ocurrido desde cualquier punto de vista. Lo que me hace estar más enfadado es que mirando la telemetría es todavía peor que la realidad. Se había ido largo, le he pasado y cuando estábamos dentro ha acelerado y ha buscado el contacto. Es muy peligroso que ciertos pilotos cometan estas acciones», explicaba Bagnaia, dando su versión. La de Álex Márquez era diferente: «Para mí el único que puede evitar el contacto es él, porque sabe que estoy ahí. Yo no sé que él está por fuera. Pero si tanto ritmo tenía podía haberme pasado en otro momento y no precipitarse de esa manera». Ambos pilotos comparecieron tras el incidente ante Dirección de Carrera, que no vio nada punible.

Del accidente entre Bagnaia y Álex Márquez se benefició Pedro Acosta, que se encontró con un podio que no lograba un domingo desde la tercera carrera del año en Texas. Un gran fin de semana para el de Mazarrón, que reencuentra su camino con la KTM tras otra tercera posición que logró en el sprint.

