Veijer aprovecha la oportunidad en Moto3

Si había una carrera que parecía decidida antes de la salida era la de Moto3, donde el piloto hispanocolombiano David Alonso había liderado cada uno de los entrenamientos, demostrando tener un segundo más de ritmo que sus rivales. Sin embargo, las carreras de motos son siempre impredecibles y, antes de completar la primera vuelta, Alonso se fue al suelo cuando lideraba, en un error que después de la carrera todavía no entendía. «No sé por qué me he caído. No me lo esperaba. Son fallos que cuesta encajar, pero de los que aprenderemos en el futuro», comentaba entre lágrimas el piloto residente en Torrejón del Rey (Guadalajara). Aunque Alonso volvió a subirse a la moto, la remontada ya era imposible.

Sin Alonso en pista, se abría el abanico de favoritos y tomó las riendas de la carrera Colin Veijer, que impuso un ritmo fuerte que solo dos pilotos pudieron seguir, David Muñoz e Iván Ortolá. Los españoles dejaron hacer al neerlandés, ya que esa velocidad descolgaba a otros favoritos, como el líder Dani Holgado, quien tras una caída en la Q2 del sábado partía muy retrasado en parrilla (18º) y tocado físicamente.

Por delante, Veijer se mantenía al frente de la carrera sin cometer errores mientras se acercaban las últimas vueltas. Ortolá perdía unos metros justo antes de iniciar el giro final, así que la batalla iba a ser cosas de dos. Muñoz lo intentó en la frenada de la curva 1, pero Veijer cerró la puerta. Después volvió a probar en la 6 y en la 9. Imposible. Así que todo quedaba para la última frenada, la 13. El neerlandés retrasó todo lo posible la frenada y aunque salió lento a la recta de meta, Muñoz no pudo rebasarle por el rebufo y tuvo que conformarse con la segunda posición, que daba por buena: «He pensado encima de la moto, que hacía tiempo que no lo hacía. Después de un inicio difícil, era un resultado que necesitaba en casa».

Dani Holgado finalmente logró una sufrida séptima plaza, que le permite mantener el liderato de Moto3 con seis puntos de renta sobre David Alonso, en una meritoria remontada hasta la undécima posición, logrando al menos puntuar.