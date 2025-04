Iván Ortolá silencia Assen en Moto3

Jesús Gutiérrez Madrid Domingo, 30 de junio 2024, 10:45 | Actualizado 16:43h. Comenta Compartir

12 milésimas decidieron la carrera de la categoría pequeña en el histórico circuito de Assen. Los aficionados neerlandeses acariciaron la posibilidad de ver a un piloto local ganando el gran premio de casa por primera vez desde 1989, pero se quedaron con la miel en los labios. Y es que el valenciano Iván Ortolá hizo un tramo final de carrera absolutamente épico, remontó el hueco que había abierto su rival y le adelantó en la última chicane en una maniobra espectacular.

La carrera tuvo dos mitades diferenciadas. En la primera, se conformó el grupo delantero con trece pilotos en la batalla y un ritmo conservador. Pero en la décima vuelta Colin Veijer se puso por primera vez en cabeza y rompió las hostilidades. El neerlandés era el piloto con más velocidad del fin de semana y no le costó mucho abrir un hueco con el pelotón y se beneficiaba de la lucha por la segunda plaza por detrás.

Cuando parecía que Veijer lo tenía todo para triunfar en casa, apareció Ortolá. El valenciano se zafó del grupo y fue en persecución del neerlandés, al que cazó en la última vuelta. Esperó su momento a rueda y en el último sector llego el ataque. Su rival lo estaba esperando y se pasó de defensivo en la chicane, cerrando la puerta por dentro y dejando todo el espacio por fuera, que aprovechó Ortolá para firmar su tercer triunfo en el mundial. «Mejor imposible», decía el español, que explicaba su maniobra. «Ha sido improvisada. He visto que se iba un poco largo para cerrar y he dicho: esta no se la esperará».

Igual de apretada estuvo la batalla por el podio con tres pilotos llegando hasta el contacto en las últimas vueltas. David Muñoz acabó haciéndose con el tercer puesto a codazos, por delante de José Antonio Rueda y del líder de la categoría David Alonso, que se mantiene al frente de la clasificación ahora con 39 puntos de ventaja sobre Veijer, 43 sobre Dani Holgado, que solo pudo ser undécimo en Assen, y 49 sobre Ortolá.

