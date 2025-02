Victoria de Suzuki en una carrera de eliminación

Jesús Gutiérrez Domingo, 2 de abril 2023, 15:45 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

La mañana en Termas de Río Hondo amaneció lluviosa y aunque paró antes de arrancar la carrera, no se secaría durante las 18 vueltas que duró. Tocaba ser especialmente fino sobre la moto y no todos se aplicaron en este sentido. El primero que no cumplió fue el turco Deniz Öncü, que salió con otra marcha liderando la carrera y apenas duró tres vueltas en carrera. Heredó la primera posición Tatsuki Suzuki, que ya no la soltó hasta final de carrera. El japonés no tuvo rival y navegó en solitario buscando su primera victoria del año.

Toda la emoción que no tuvo la pelea por la victoria, estuvo en el segundo grupo, donde el podio se decidió por eliminación. El primero en caer fue Ayumu Sasaki, que buscaba el doblete japonés pero se fue al suelo cuando intentaba abrir hueco. A continuación le tocó el turno a Jaume Masià, que también rozaba otro doblete, en su caso el del equipo Leopard, ya que es el compañero de Suzuki. Y a solo cuatro vueltas de meta, se tocaron dos españoles, David Muñoz y Xavi Artigas, perdiendo sus opciones.

Pero el gran protagonista por detrás era un joven piloto de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que corría en Argentina como sustituto del lesionado Kelso. Con solo 17 años, David Almansa corría su segunda carrera mundialista y dejó el sello. Desde la 25º posición en parrilla, remontó en unas primeras vueltas frenéticas para situarse con los mejores y allí se dejó ver delante con muy buenas maneras en agua, pero a que, como reconocería después, era su primera vez con una moto en lluvia. Almansa llegó hasta la última vuelta en posiciones de podio, pero no contaba con la fogosidad del británico Ogden, que le golpeó por detrás y arruinó su exhibición. El manchego entraba llorando en el box, pero pasado el tiempo, se lo tomaba con resignación: «Da mucha rabia que te tiren así, pero son cosas que pasan. Tampoco me estoy jugando el campeonato. Venía aquí sin presión y a pasármelo bien, como si fuera un entrenamiento».

Finalmente acompañaron en el podio a Suzuki, el brasileño Diogo Moreira y el italiano Andrea Migno. El líder del mundial de Moto3, Dani Holgado, cruzó la meta quinto, pero con la posterior sanción de Ogden terminó cuarto y pudo mantener el liderato con dos puntos de ventaja sobre Moreira.

