Dani Holgado lidera la nueva promoción del motociclismo español

Jesús Gutiérrez Portimao Domingo, 26 de marzo 2023, 11:50 | Actualizado 18:06h. Comenta Compartir

La historia se repite. Los campeones suben la escalera del Mundial y la cantera española no deja de producir talento. Con Izan Guevara y Sergio García, campeón y subcampeón en 2022, ahora en Moto2, la nueva promoción de 2023 no tardó ni una carrera en aparecer. La lideró Dani Holgado, piloto de segundo año, que había sido el dominador del fin de semana en Portimao. Desde el primer entrenamiento, el de San Vicente del Raspeig (Alicante) se mostró muy competitivo y, pese a no salir desde la pole, era el que mejor ritmo tenía y la rueda a seguir por sus rivales.

Desde el inicio se puso en cabeza tratando de romper el grupo. Sin embargo, el fuerte viento que soplaba en el Autódromo del Algarve impidió cualquier intento de fuga. Así, que recalibró su estrategia y esperó a las tres últimas vueltas para pasar al ataque. Ese medio segundo con el que arrancó el último giro le permitió hacer un final de carrera relajado, mientras el resto de sus rivales peleaban por detrás para subir al podio. A sus 17 años, Holgado sumaba su primer triunfo mundialista, que tenía premio extra, ya que le situaba al frente de la clasificación provisional de Moto3: «Te prometo que cuando he pasado por meta no me lo creía. Digo, tanto tiempo soñando esto, cuando era un niño y veía las carreras desde el sofá apoyando a tu piloto favorito… Y ahora tú ganas esa carrera. Es especial».

Holgado no fue el único joven aunque sobradamente preparado, como rezaba aquel eslogan noventero. En segunda posición cruzaba la línea de meta David Muñoz, el más jovencito de la categoría (todavía no ha cumplido los 17) y al que el podio le supo a poco, a pesar de tener que pelearlo hasta la misma recta con el brasileño Diogo Moreira. Y por si fuera poco, otro sevillano, José Antonio Rueda, terminó cuarto en su debut en el Mundial, acariciando un podio que habría sido la guinda del primer triplete español del año.

Un veterano en la categoría como Jaume Masià, quinto, fue la única Honda entre las diez primeras, en un fin de semana donde dominaron con puño de hierro las motos austríacas de KTM.

Temas

Moto3