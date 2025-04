David Alonso se lleva la primera del año en Moto3

Jesús Gutiérrez Domingo, 10 de marzo 2024, 14:48 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

Con el sol cayendo ya en el horizonte, arrancaba la primera carrera del domingo en el circuito de Losail. Cuando todos los pilotos de la cilindrada pequeña estaban alineados en la parrilla esperando a que se pusiera el semáforo en verde, se producía el primer incidente. La moto David Muñoz se quedaba parada, lo que obligaba a detener temporalmente el procedimiento de salida, hasta que el sevillano abandonaba frustrado el pit lane.

Cuando finalmente se ponía en marcha la carrera que abría la temporada 2024, el poleman Dani Holgado se ponía al frente de la carrera y se libraba por los pelos de la primera caída del año. Un accidente en el que se veían implicados dos españoles que partían desde la primera fila. Nada más completar la segunda vuelta, José Antonio Rueda perdía la rueda delantera en el interior de la curva 1 y arrastraba en su caída a Iván Ortolá. Este último, podía reemprender la marcha a duras penas, con el semimanillar y freno de su moto doblado, y lograba remontar hasta la novena posición final.

En apenas dos vueltas la carrera de Moto3 había perdido a tres de sus favoritos. Aunque el guion prácticamente se mantuvo inalterable desde la salida. Y es que Dani Holgado estuvo desde la primera vuelta al frente del grupo y llevó el peso de la carrera. Él fue quien hizo la selección y apenas una decena de pilotos pudieron seguir su ritmo constante. Toda la acción se concentró en la última vuelta, cuando empezó la batalla, de la que otros dos españoles se vieron fuera por caída, Adrián Fernández y Vicente Pérez.

En ese giro final Holgado mantenía su primera posición. Por detrás, David Alonso remontaba desde la quinta posición hasta llegar enganchado a la rueda del valenciano en la última parte del trazado; y en esa última curva el hispano-colombiano encontró el hueco para entrar en cabeza en la recta de meta y llevarse la primera victoria del año: «No me lo esperaba porque en la penúltima vuelta me han pasado todos y creía que no llegaba», comentaba el ganador de la primera carrera del año. Por su parte, el derrotado daba por buena esa segunda posición en clave campeonato, «el campeonato es muy largo y hay que correr con cabeza siempre». Escoltando a Alonso y Holgado, el japonés Furusato que se estrenaba en un podio mundialista en Catar.

