Exhibición de Guevara y líder destacado

Desde la parrilla, Izan Guevara tenía clara su estrategia. Salió perfecto, llegó primero a la curva uno y tiró desde el inicio. Solo dos pilotos pudieron seguirle, el japonés Sasaki y el valenciano Dani Holgado, y viendo que sus adversarios por el título se quedaban en mitad del grupo, mantuvo ese ritmo demoledor todas las vueltas. Al más puro estilo Jorge Lorenzo, el gran referente balear, clavó el crono en cada vuelta, dejando atrás a sus rivales directos.

Poco importaba que a su rueda llevara dos pilotos que se podrían aprovechar de su rebufo y arrebatarle la victoria en la larga recta de MotorLand. De hecho, ni pudieron, porque en las últimas vueltas todavía le quedaba otro cambio de ritmo que descolgó primero a Holgado, y después a Sasaki. Guevara cruzaba la meta en solitario, y paseaba una vez más la bandera española ante su afición. Y es que antes ya había ganado en Jerez y Cataluña. Lo más sorprendente de su victoria de semáforo a bandera es lo que dijo después de acabar la carrera: «Iba muy fuerte pero muy seguro encima de la moto porque no estaba en mi límite. Estaba muy cómodo empujando fuerte y apenas he acabado cansado».

Si Guevara fue el ganador de la jornada, el derrotado era su compañero de equipo Sergio García, que sufrió toda la carrera en el segundo grupo y terminó 13º. La distancia entre ambos ya se ha ido a más de una carrera (33 puntos), cuando llegamos al momento decisivo de la temporada. Lo peor para García es la tendencia, ya que solo ha sumado 14 puntos en las cuatro últimas carreras. A su favor, que ahora hay por delante cuatro carreras fuera de Europa (Japón, Tailandia, Australia y Malasia), escenarios que Izan Guevara no conoce ya que no se va a esos circuitos desde antes de la pandemia, cuando el joven talento balear todavía no competía en el Mundial.

Mención especial para el rookie Dani Holgado, que por fin lograba un podio que llevaba tiempo persiguiendo en una prueba en la categoría pequeña donde los españoles arrasaron, situándose nueve entre los trece primeros.

